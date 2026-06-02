Bệnh viện Tâm Anh triển khai thành công ghép tạng công nghệ cao

Với thành công làm chủ kỹ thuật ghép thận, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức hoàn thiện hệ sinh thái quản lý bệnh thận toàn diện, chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, từ tầm soát công nghệ cao, điều trị nội khoa, lọc máu hiện đại, ghép thận, chăm sóc sau ghép và quản lý bệnh thận lâu dài.

Để triển khai kỹ thuật ghép tạng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đã đầu tư đồng bộ về nhân lực chất lượng cao, hệ thống kỹ thuật và năng lực vận hành chuyên sâu. Bệnh viện chủ động ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong khám chuyên sâu, điều trị và chăm sóc người bệnh hiến-ghép thận.

Cụ thể, người hiến và người nhận được đánh giá toàn diện, chuyên sâu bằng các hệ thống máy xét nghiệm chuẩn quốc tế và thăm dò với các “siêu máy” chụp CT Somatom Force VB30 (Đức). Hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết hệ động mạch, tĩnh mạch và niệu quản của thận với độ phân giải rất cao, giúp bác sĩ loại trừ các nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn.

Kế hoạch phẫu thuật được xây dựng chi tiết với sự tham gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước trong chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận chuyên sâu.

Ca ghép thận đầu tiên được thực hiện cho bệnh nhân Triệu Khắc Quang (25 tuổi, Phú Thọ). Người bệnh bất ngờ phát hiện bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối khi đi khám sức khỏe. Suốt hai năm, Quang phụ thuộc vào lịch chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần, mất khả năng lao động, gây áp lực tài chính lớn cho gia đình.

Chỉ 4 ngày sau ca ghép đầu tiên cho bệnh nhân Quang, êkíp ghép thận của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phối hợp cùng chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục thực hiện thành công ca ghép thứ hai cho bệnh nhân Trịnh Thị Thùy Dương (26 tuổi), suy thận mạn giai đoạn cuối, với người hiến thận là bố ruột, ông Trịnh Văn Sáng.

Các khu vực lấy thận, bảo quản tạng và ghép thận được bố trí liên hoàn trong cùng hệ thống phòng mổ khép kín, vô khuẩn hiện đại, diện tích phòng mổ lớn cho phép các êkíp triển khai liên hoàn, không khoảng nghỉ giữa 3 thì phẫu thuật: lấy thận-rửa thận và ghép thận. Mô hình này giúp rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu lạnh trong khoảng thời gian quả thận nằm ngoài cơ thể người hiến trước khi được ghép vào người nhận, từ đó, tối ưu chất lượng tạng ghép, rút ngắn thời gian hồi phục.

Sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn và kỹ thuật, máy móc từ ekip chuyên gia khi triển khai kỹ thuật ghép tạng được thể hiện ở kết quả thành công với số liệu thực tế ấn tượng: thời gian thiếu máu lạnh trong cuộc ghép được kiểm soát trong chỉ hơn 1 tiếng, đánh giá ở mức rất tốt, giúp giảm nguy cơ tổn thương thận ghép. Những tín hiệu tích cực đến ngay lập tức: nước tiểu bài tiết ngay sau tái tưới máu, chức năng thận cải thiện tích cực, thận ghép hoạt động tốt.

Sau phẫu thuật và điều trị chuyên sâu, người bệnh được theo dõi tại hệ thống hồi sức tích cực (ICU) hiện đại giúp kiểm soát chặt chẽ chức năng cơ quan, tối ưu hiệu quả điều trị và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh nặng. Người bệnh ghép thận được tính toán phác đồ chăm sóc hậu ghép trong môi trường kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, hạn chế tối đa các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng với chế độ theo dõi và báo cáo thường trực mỗi giờ.

Theo dõi 2 tuần sau ghép, bệnh nhân Triệu Khắc Quang và Trịnh Thị Thùy Dương được đánh giá chức năng thận ghép ổn định và đáp ứng tốt với phác đồ điều trị sau ghép, xuất viện chiều ngày 1/6/2026. Bệnh viện Tâm Anh công bố trao tặng hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép thận. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình vốn đã kiệt quệ sau thời gian dài chạy thận, mà còn mở ra hy vọng để những người trẻ có thể trở lại học tập, làm việc, chăm sóc gia đình và tiếp tục cuộc sống phía trước.

Hai bệnh nhân trẻ suy thận mạn giai đoạn cuối được thực hiện ghép thận với sự hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí phẫu thuật từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành về tiết niệu-thận học như Phó giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Vũ Lê Chuyên; Thầy thuốc ưu tú, bác sỹ chuyên khoa 2 Tạ Phương Dung; Thầy thuốc ưu tú, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc; Tiến sỹ, bác sỹ Mai Thị Hiền... Trong đó, Phó giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Trần Văn Hinh, chuyên gia trực tiếp tham gia 2 ca ghép thận thành công, là một trong những chuyên gia ghép thận đầu tiên tại Việt Nam, từng thực hiện khoảng 1.500 ca ghép thận thành công trong suốt hơn 30 năm kinh nghiệm công tác. Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Ước, chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu và lồng ngực.

Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Ngô Quý Châu, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai ghép thận thành công, giúp nhiều người bệnh thận mạn có thêm lựa chọn điều trị chuẩn quốc tế với chất lượng cao, giảm thời gian chờ đợi được ghép thận, đồng thời giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế công lập. Đặc biệt, phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh người bệnh được hưởng thanh toán bảo hiểm y tế theo đúng quy định, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị y khoa công nghệ cao hàng đầu, đồng thời hoàn thiện mô hình chăm sóc và điều trị bệnh lý thận toàn diện từ tầm soát, điều trị nội khoa cá thể hóa chuyên sâu, lọc máu “xuyên biên giới” đến ghép thận và chăm sóc hậu ghép dài hạn./.