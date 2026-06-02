Mỹ: Thuốc thử nghiệm mới giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân ung thư tụy

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một loại thuốc dạng viên đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ đã cho thấy khả năng kéo dài gần gấp đôi thời gian sống của bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn di căn, mở ra triển vọng mới trong điều trị một trong những loại ung thư nguy hiểm và khó chữa nhất hiện nay.

Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 31/5 trên Tạp chí Y học New England và trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ (ASCO) tổ chức ở Chicago.

Theo nhóm nghiên cứu, thuốc daraxonrasib có tác dụng ức chế một loại protein đột biến liên quan đến sự phát triển của khối u, vốn xuất hiện trong hơn 90% trường hợp ung thư tuyến tụy. Đây được xem là mục tiêu điều trị mà giới khoa học theo đuổi trong nhiều thập niên.

Nghiên cứu được tiến hành trên khoảng 500 bệnh nhân ung thư tuyến tụy di căn đã không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đó. Những người tham gia được chia ngẫu nhiên để sử dụng daraxonrasib hoặc tiếp tục hóa trị.

Kết quả cho thấy bệnh nhân dùng daraxonrasib có thời gian sống trung bình 13,2 tháng, cao gần gấp đôi so với mức 6,7 tháng ở nhóm hóa trị. Thuốc cũng giúp giảm khoảng 60% nguy cơ tử vong so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện nay.

Tiến sĩ Zev Wainberg, Đại học California tại Los Angeles (UCLA), đồng chủ trì nghiên cứu, đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư tuyến tụy, dù chưa thể coi là phương pháp chữa khỏi bệnh.

Ngoài hiệu quả kéo dài thời gian sống, nhóm nghiên cứu ghi nhận bệnh nhân sử dụng daraxonrasib ít gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hơn so với hóa trị, đồng thời có chất lượng cuộc sống và khả năng kiểm soát cơn đau tốt hơn.

Ung thư tuyến tụy hiện là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất do thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), năm 2026 nước này dự kiến ghi nhận khoảng 67.000 ca mắc mới và hơn 52.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này, trong khi tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ đạt khoảng 13%./.

