Lai Châu phát động chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Sáng 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ra quân phát động chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh, hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe toàn dân; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" và nâng cao chất lượng dân số.

Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 4/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu cốt lõi: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần."

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đợt 1 năm 2026 tại 10 điểm khám cố định và 58 điểm khám lưu động, với quy mô trên 185.000 người, tương đương khoảng 37% dân số toàn tỉnh.

Chương trình ưu tiên các đối tượng yếu thế như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, tỉnh Lai Châu hướng tới mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và giảm chi phí điều trị. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe; ngành y tế huy động tối đa nguồn lực, nhân lực và trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành đợt khám sức khỏe lần thứ nhất trước ngày 30/6/2026 và bảo đảm 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Dự kiến khoảng 185.000 người dân, gia đình chính sách, người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt được khám, tư vấn miễn phí. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Đại diện cho đơn vị tuyến Trung ương phối hợp khám cho người dân, bác sỹ Lê Văn Sơn (Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết lãnh đạo Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá cao tầm nhìn lâu dài và sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khi tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe có quy mô lớn trên toàn tỉnh. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đơn vị kỳ vọng tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm, qua đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

Thầy thuốc Nhân dân Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẳng định ngành y tế huy động tối đa nguồn lực, đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến tỉnh, các Bệnh viện Đa khoa, phối hợp với bệnh viện tuyến trên; đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm nhằm đảm bảo công tác khám sức khỏe được thực hiện nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, thuận tiện nhất cho nhân dân.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã tặng quà người có công, người cao tuổi; tham quan các bàn khám thực tế, động viên tinh thần đội ngũ y, bác sỹ và bà con tham gia khám trong ngày đầu ra quân. Chiến dịch lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến lớn trong công tác quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

