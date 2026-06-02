An Giang: Sản phụ sinh con trên xe được quân y cấp cứu kịp thời

Các y, bác sỹ Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 4 hỗ trợ thành công một sản phụ sinh ngay trên xe khi đang trên đường đến cơ sở y tế.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/6, sản phụ V.T.D.L (sinh năm 1991, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) mang thai tuần thứ 36, trên đường đi phường Rạch Giá khám thai có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ.

Do quá trình chuyển dạ diễn ra quá nhanh, chị L đã sinh bé gái ngay trên xe. Sau đó được đưa vào Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 4 cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, bé gái mới sinh có dấu hiệu tím tái. Các y, bác sỹ đã phối hợp với cán bộ Trạm y tế xã Bình Sơn nhanh chóng tiến hành cấp cứu, khai thông đường thở, hút dịch, nhớt ở mũi, miệng, kích thích bằng cách xoa lưng làm nóng, ủ ấm.

Sức khỏe sản phụ và bé gái tiến triển tốt, được chuyển lên tuyến trên theo dõi, chăm sóc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi tiến hành cấp cứu, sức khỏe bé gái nặng 2,5kg tiến triển tích cực, phản xạ tốt. Trẻ tiếp tục được ủ ấm và theo dõi.

Sản phụ được cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Hiện, tình hình sức khỏe chị L và con gái ổn định; đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi, chăm sóc./.

