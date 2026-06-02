Hà Nội khởi tố 18 đối tượng trong đường dây quảng bá website cờ bạc trực tuyến

Ngày 2/6, Công an Thành phố Hà Nội ra thông báo cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội) làm Giám đốc.

Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên Internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo nhân viên xây dựng hệ thống tạo số lượng lớn liên kết dẫn nguồn, bài viết và nội dung quảng bá trên Internet.

Công ty được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, công nghệ thông tin và xây dựng liên kết dẫn nguồn. Mỗi bộ phận được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm phục vụ hoạt động quảng bá cho các website vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, để che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng đồng tiền điện tử Tether (USDT) từ khách hàng. Trong khi đó, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Tang vật công an thu giữ. (Ảnh: CAHN)

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá và tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong số này có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty theo quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN)

Đối với 15 đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng./.