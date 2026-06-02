Hơn 700 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm trong ngày 2/6

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 2/6 cho biết do nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, trong hôm nay, cả nước có khoảng 1.053 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng.

Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 68 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 281 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 704 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 2/6 là Thanh Hoá với 144 điểm.

Tiếp theo là Nghệ An 117 điểm, Gia Lai 89 điểm, Đà Nẵng 82 điểm, Quảng Trị 64 điểm, Thái Nguyên 63 điểm, Thái Nguyên 63 điểm, Hà Tĩnh 62 điểm, Quảng Ngãi 55 điểm, Cao Bằng 50 điểm, Bắc Ninh 33 điểm…

Nguy cơ cháy rừng tại Hà Nội là 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.

Đáng chú ý, các khu vực cảnh báo tại Hà Nội đều thuộc nhóm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, gồm các xã: Mỹ Đức, Suối Hai, Hạ Bằng, Yên Bài, Đoài Phượng, Xuân Mai, Phúc Sơn, Ba Vì, Hồng Sơn, Phú Cát, Hương Sơn, Yên Xuân, Bất Bạt, Hoà Lạc; các phường Sơn Tây, Tùng Thiện.

Tính đến thời điểm 8 giờ hôm nay, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 74 điểm cháy, trong số đó 11 điểm nằm trong khu vực có rừng, 63 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

Trước đó, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 5344/BNNMT-LNKL gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, rà soát bổ sung và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy...

Trong trường hợp xảy ra cháy rừng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; khắc phục kịp thời thiệt hại, phục hồi lại diện tích rừng bị cháy trong thời gian nhanh nhất; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

