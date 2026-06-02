Thời tiết ngày 2/6: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 2/6 có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền.

Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đón nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ C, thì Nam Bộ và Tây Nguyên lại đón mưa to đến rất to vào chiều tối, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ; phía Nam 29-32 độ C.

Phía Bắc (từ thành phố Đà Nẵng - phía Đông Quảng Ngãi) ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; từ chiều 2/6 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo ngày và đêm 3/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m./.

