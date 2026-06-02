Thành phố Hồ Chí Minh: Không có “vùng tối” cho tội phạm

Trong nửa cuối tháng 5/2026, liên tiếp các chuyên án ma túy lớn được Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” liên quan tội phạm và tệ nạn ma túy.

Từ các tụ điểm ăn chơi trá hình, đường dây ma túy liên tỉnh đến những nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư đều bị bóc gỡ đồng loạt, với hàng trăm đối tượng bị xử lý.

Đáng chú ý là nhiều chuyên án được lần ra từ những dấu hiệu rất nhỏ trên địa bàn. Điển hình như từ việc phát hiện một đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ tại khu vực Bình Dương, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng; trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tiếp tục công bố kết quả triệt phá 5 đường dây cùng hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy hoạt động tại Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) và một số tỉnh lân cận.

Chỉ từ một trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện trong quá trình rà soát địa bàn vào đêm 9/5, lực lượng chức năng đã lần theo “dòng chảy ma túy”, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng, khởi tố 150 đối tượng.

Qua các chuyên án cho thấy, tội phạm ma túy đang hoạt động ngày càng tinh vi, khép kín, liên tỉnh và có sự phân công vai trò chặt chẽ. Nhiều đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt.

Trong vụ việc cuối tháng 5, các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí nhằm cản trở lực lượng chức năng. Một số cán bộ, chiến sĩ bị thương tích nhưng vẫn bám sát địa bàn để đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Bên cạnh các đường dây mua bán ma túy truyền thống, những tụ điểm giải trí biến tướng cũng trở thành nơi phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc tại quán bar Revo ở phường Vũng Tàu cũng được xem là một tụ điểm phức tạp về ma túy.

Vào rạng sáng 12/4, lực lượng chức năng kiểm tra quán bar này, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy và sử dụng pod chill; đồng thời bắt quả tang một nhân viên đang mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán. Từ tụ điểm này, Công an mở rộng điều tra, khởi tố 50 đối tượng liên quan.

Đặc biệt, việc xử lý nghiêm một số trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục cho thấy quan điểm kiên quyết của lực lượng chức năng: mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Trong chuyên án công bố ngày 20/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can; trong đó có hai ca sỹ bị điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Ngoài việc len lỏi vào các tụ điểm giải trí, ma túy còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn giao thông và đời sống dân sinh. Đêm 15/5, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Công an phường Bình Đông kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, phát hiện 2 tài xế dương tính với chất ma túy. Một tài xế khai đã sử dụng ma túy đá để tạo hưng phấn khi lái xe đường dài.

Theo lực lượng chức năng, hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến 24 tháng.

Cùng với ma túy, các loại chất kích thích mới như khí cười N2O cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với giới trẻ. Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc sử dụng khí cười thường xuyên có thể gây tổn thương thần kinh, rối loạn tâm thần và mất kiểm soát hành vi.

Trước những kết quả đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ phường Bình Đông cho rằng việc liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy lớn đã giúp người dân yên tâm hơn, nhất là tại các khu dân cư từng xuất hiện tình trạng tụ tập sử dụng ma túy.

Bạn T.M.Q, sinh viên một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Có không ít người trẻ vì tò mò, thiếu hiểu biết nên dễ bị lôi kéo sử dụng ma túy hoặc khí cười trong các buổi tụ tập.

Việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan không chỉ có ý nghĩa răn đe mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với giới trẻ.

Qua các chuyên án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất ma túy và các chất kích thích; đồng thời cảnh giác trước các lời rủ rê sử dụng ma túy tại quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc trên không gian mạng.

Công an Thành phố cũng khuyến cáo thanh thiếu niên cần lựa chọn hình thức vui chơi lành mạnh để tránh bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế từ các chuyên án cho thấy, tội phạm ma túy đang thay đổi phương thức hoạt động rất nhanh ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Những chuyên án liên tiếp được khám phá trong thời gian qua không chỉ góp phần chặt đứt nhiều đường dây ma túy nguy hiểm mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm làm sạch địa bàn, giữ bình yên cho cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

