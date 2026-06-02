“Đau đầu kỹ thuật số” - Hệ quả lạm dụng thiết bị điện tử ở trẻ em

Sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị kỹ thuật số trong thời gian dài đang ngày càng được xác định là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các cơn đau đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các chuyên gia đã gọi hiện tượng này là “đau đầu kỹ thuật số” - một dạng đau đầu liên quan đến việc tiếp xúc quá nhiều với màn hình, rối loạn giấc ngủ, mỏi mắt và quá tải nhận thức.

Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới y khoa và được đưa ra thảo luận tại Đại hội Nhi khoa Italy diễn ra mới đây ở thành phố Padua.

Theo giới bác sỹ nhi khoa, thói quen sử dụng điện thoại thông minh đến khuya, liên tục lướt các nền tảng video ngắn với tốc độ cao và lượng nội dung không ngừng cập nhật, cùng tâm lý sợ bỏ lỡ thông tin mới trên mạng xã hội, đang khiến trẻ em và thanh thiếu niên đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe thần kinh.

Đau đầu hiện là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ em và thanh thiếu niên phải đến khám tại các cơ sở nhi khoa, ảnh hưởng đến khoảng 15% trẻ em trong độ tuổi đi học.

Một nghiên cứu tổng quan được công bố trên tạp chí khoa học Headache (Mỹ), dựa trên việc phân tích 48 nghiên cứu quốc tế, cho thấy thời gian sử dụng màn hình càng nhiều thì nguy cơ xuất hiện các cơn đau đầu ở trẻ em càng tăng.

Theo các chuyên gia, “đau đầu kỹ thuật số” không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất mà là kết quả của nhiều yếu tố sinh lý và thần kinh kết hợp.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu là tình trạng mỏi mắt do phải tập trung nhìn màn hình trong thời gian dài. Khi mắt liên tục điều tiết để theo dõi nội dung trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hệ thống thị giác dễ rơi vào trạng thái quá tải, dẫn đến đau đầu, khô mắt và giảm khả năng tập trung.

Ngoài ra, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình thiết bị điện tử có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể. Hậu quả khiến các em khó ngủ hơn, chất lượng giấc ngủ suy giảm và nguy cơ đau đầu gia tăng.

Các chuyên gia cũng lưu ý đến hiện tượng “text neck” - tình trạng cúi đầu kéo dài khi sử dụng điện thoại thông minh. Tư thế này làm tăng áp lực lên cơ vùng cổ và vai, gây căng cơ và dẫn đến việc các cơn đau lan lên vùng đầu dưới dạng đau đầu do căng thẳng cơ học.

Ngoài các tác động thể chất, môi trường kỹ thuật số còn tạo ra áp lực đáng kể về nhận thức đối với người dùng trẻ tuổi.

Việc liên tục nhận thông báo từ các ứng dụng, tiếp xúc với dòng nội dung ngắn có cường độ kích thích cao và dành hàng giờ để cuộn màn hình khiến não bộ phải xử lý lượng thông tin lớn trong thời gian dài.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng này liên quan chặt chẽ đến hội chứng FOMO lo sợ bị bỏ lỡ thông tin, xu hướng hoặc hoạt động đang diễn ra trên môi trường số. Cảm giác phải luôn kết nối trực tuyến khiến trẻ em khó thư giãn, làm tăng căng thẳng tâm lý và góp phần thúc đẩy các cơn đau đầu.

Trước xu hướng gia tăng của “đau đầu kỹ thuật số,” Hiệp hội Nhi khoa Italy khuyến nghị các gia đình xây dựng thói quen sử dụng thiết bị điện tử hợp lý ngay từ nhỏ.

Giải pháp hiệu quả là không sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng trước giờ đi ngủ, không để thiết bị điện tử trong phòng ngủ, giới hạn thời gian trực tuyến hằng ngày và thường xuyên nghỉ giải lao khi sử dụng màn hình./.

Thói quen lướt mạng liên tục gây ảnh hưởng như thế nào đến não bộ? Theo các chuyên gia, thói quen lướt mạng liên tục trong nhiều giờ đang dần bộc lộ những tác động tiêu cực đến não bộ và sức khỏe tinh thần của con người, đặc biệt là giới trẻ.