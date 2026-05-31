Dịch Ebola: Tổng Giám đốc WHO kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc tế

Ngày 30/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng.

Trong chuyến công tác đến thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri - tâm dịch hiện nay, ông Tedros cho biết cộng đồng quốc tế đang hỗ trợ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch bệnh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần có thêm nguồn lực tài chính từ các nước cũng như sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, bao gồm nỗ lực chống tin giả và tâm lý mất lòng tin đối với các biện pháp y tế.

Ông Tedros đồng thời kêu gọi các nước đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại hoặc đóng cửa biên giới do lo ngại dịch Ebola xem xét lại các biện pháp này, nhấn mạnh nguy cơ làm phức tạp thêm công tác ứng phó và cản trở sự minh bạch, hợp tác cần thiết để kiểm soát dịch bệnh.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi, kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo công bố bùng phát dịch Ebola ngày 15/5, nước này đã ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm, trong đó có 246 trường hợp tử vong.

Dịch hiện đã xuất hiện tại 3 tỉnh miền Đông gồm Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Tại nước láng giềng Uganda, giới chức y tế xác nhận 9 ca mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

WHO cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn nhiều do virus được cho là đã âm thầm lây lan trong cộng đồng trước khi phát hiện. Năng lực xét nghiệm còn hạn chế của Cộng hòa Dân chủ Congo cũng khiến việc xác định chính xác số ca mắc gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba cho biết nước này đặt mục tiêu khống chế và chấm dứt dịch bệnh trong vòng từ 4-6 tháng trong kịch bản thuận lợi nhất. Ưu tiên trước mắt là ngăn chặn virus lây lan ra ngoài các tỉnh bị ảnh hưởng.

Dịch Ebola hiện nay do chủng virus Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép đối với chủng virus này. Tuy nhiên, WHO cho biết một số ứng viên vaccine tiềm năng đang được xem xét để tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trong khi CDC châu Phi kỳ vọng có thể thử nghiệm thành công vaccine vào cuối năm nay.

WHO nhấn mạnh trong thời gian chờ đợi, các biện pháp truyền thống như giám sát dịch tễ, xét nghiệm nhanh, truy vết người tiếp xúc, cách ly và điều trị bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng và tổ chức mai táng an toàn vẫn là những công cụ hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh.

Các tỉnh Bắc Kivu, Nam Kivu và Ituri hiện cũng đang đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh kéo dài do hoạt động của các nhóm vũ trang.

Hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và sinh sống trong các khu tạm cư với điều kiện vệ sinh kém, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh có thể lan rộng nhanh chóng. Riêng tỉnh Ituri hiện có gần 1 triệu người phải di dời do xung đột./.

