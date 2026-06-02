Wikipedia đối mặt nguy cơ gián đoạn hoạt động do khủng hoảng nội bộ trầm trọng

Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia có thể phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, khi hơn 700 tình nguyện viên chủ chốt thông báo sẽ ngừng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung để phản đối quyết định tái cơ cấu của Quỹ Wikimedia.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tranh cãi đã bùng phát sau khi Quỹ Wikimedia - tổ chức điều hành trang Wikipedia, quyết định giải thể nhóm Community Tech.

Bộ phận này gồm 6 kỹ sư phần mềm chuyên hỗ trợ cộng đồng biên tập viên và tình nguyện viên trên toàn cầu.

Theo thông tin được tạp chí công nghệ The Verge đăng tải, Community Tech lâu nay đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ phát triển kỹ thuật và cộng đồng tình nguyện viên vốn là lực lượng cốt lõi vận hành Wikipedia.

Nhóm chịu trách nhiệm phát triển và duy trì nhiều công cụ được sử dụng rộng rãi trên nền tảng, bao gồm chế độ nền tối, hệ thống hỗ trợ phát hiện nội dung sao chép, cũng như xử lý nhiều vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình biên tập.

Quỹ Wikimedia cho biết quyết định đóng bộ phận này được công bố hôm 20/5 và đã được lên kế hoạch từ tháng 9/2025.

Thông báo cho hay mô hình hoạt động hiện tại của Community Tech gây chậm trễ trong quy trình vận hành, do đó nhiệm vụ của nhóm sẽ được phân lại cho những bộ phận khác.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng tình nguyện viên, khi cho rằng việc giải thể nhóm hỗ trợ kỹ thuật sẽ làm giảm đáng kể khả năng duy trì và phát triển hệ sinh thái Wikipedia.

Theo The Verge, khoảng 700 tình nguyện viên tham gia phản đối hiện quản lý phần lớn các trang Wikipedia tiếng Anh và thực hiện hàng triệu lượt chỉnh sửa nội dung.

Nếu nhóm này đồng loạt ngừng hoạt động, Wikipedia có thể gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin, kiểm chứng dữ liệu và duy trì chất lượng nội dung trên quy mô toàn cầu.

Những năm gần đây, Wikipedia đã trở thành một trong những nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng với nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Các mô hình AI thường sử dụng nội dung từ bách khoa toàn thư mở này để học hỏi kiến thức, đối chiếu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu ngôn ngữ./.

xAI trình làng Grokipedia - bách khoa toàn thư AI cạnh tranh với Wikipedia Công ty xAI của tỷ phú Elon Musk giới thiệu Grokipedia – bách khoa toàn thư trực tuyến do AI tạo nội dung, được quảng bá là “trung lập và vượt trội hơn Wikipedia” với hơn 885.000 bài viết.