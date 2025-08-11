Nhà điều hành Wikipedia thua kiện liên quan Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh

Ngày 11/8, nhà điều hành Wikipedia là tổ chức Wikimedia Foundation đã thua kiện trong vụ việc liên quan đến Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh. Đạo luật gây tranh cãi này đặt ra các yêu cầu mới đối với các nền tảng trực tuyến.

Trước đó, Wikimedia Foundation đã khởi kiện lên Tòa án Cấp cao London về các quy định được ban hành theo luật này. Họ cho rằng những quy định đó có thể áp đặt nghĩa vụ nghiêm ngặt nhất đối với Wikipedia.

Theo nhà điều hành bách khoa toàn thư trực tuyến này, nếu phải chịu cái gọi là nghĩa vụ Loại 1 - yêu cầu xác minh danh tính của người dùng và cộng tác viên Wikipedia - thì họ sẽ cần giảm đáng kể số lượng người dùng Anh có thể truy cập trang web.

Tuy Thẩm phán Jeremy Johnson bác bỏ vụ kiện, nhưng cho biết Wikimedia Foundation có thể tiếp tục kiện nếu cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom kết luận rằng “Wikipedia là một dịch vụ Loại 1."

Thẩm phán Johnson nói thêm rằng quyết định của ông "không bật đèn xanh” cho Ofcom và nhà chức trách cản trở đáng kể hoạt động của Wikipedia.

Wikimedia Foundation nhấn mạnh phán quyết này không mang lại sự bảo vệ pháp lý tức thời cho Wikipedia như họ mong đợi, nhưng hoan nghênh những bình luận của tòa án, đồng thời nhấn mạnh rằng Ofcom và Chính phủ Anh cần có trách nhiệm trong việc đảm bảo Wikipedia được bảo vệ.

Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh chưa phản hồi về động thái trên. Trong khi đó, Ofcom tuyên bố họ sẽ "tiếp tục thúc đẩy công việc của mình liên quan đến các dịch vụ được phân loại."

Đạo luật An toàn Trực tuyến, được thông qua năm 2023, đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Tuy nhiên, Chính phủ Anh khẳng định rằng luật này được thiết kế để bảo vệ trẻ em và xóa bỏ nội dung bất hợp pháp./.

Nga phạt chủ sở hữu Wikipedia gần 37.000 USD vì không "gỡ bài" bị cấm Wikimedia hiện chưa đưa ra bình luận gì, nhưng trước đó Wikimedia cho biết thông tin liên quan Ukraine mà giới chức Nga yêu cầu xóa bỏ có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với các quy định của Wikipedia.