Ronaldo sẽ cùng Bồ Đào Nha viết nên lịch sử ở kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp?

Nhận diện Bảng K World Cup 2026: Đằng sau vị thế của Bồ Đào Nha là một cuộc chiến khó lường. Colombia đủ sức cạnh tranh ngôi đầu, còn Uzbekistan bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Ở bảng K, Bồ Đào Nha cần sự khởi đầu mạnh mẽ. Trận ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo là cơ hội để họ tạo lợi thế sớm, nhưng cũng là bài kiểm tra về sự tập trung. Nếu có chiến thắng ở lượt đầu, Bồ Đào Nha sẽ bước vào hai trận còn lại với tâm thế chủ động hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu đánh rơi điểm, áp lực sẽ lập tức tăng lên, đặc biệt khi Colombia chờ ở phía sau.

Colombia chính là đối thủ lớn nhất của Bồ Đào Nha trong cuộc đua ngôi đầu bảng K. Đại diện Nam Mỹ luôn là đội bóng khó chịu ở World Cup. Họ có kỹ thuật, tốc độ, khả năng tranh chấp quyết liệt và tinh thần thi đấu rất đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ. Colombia không phải đội bóng dễ bị áp đặt thế trận, và càng không phải đối thủ có thể xem nhẹ./.