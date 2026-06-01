World Cup 2026: FIFA mở thêm "khoảng nghỉ chiến thuật" cho các đội

Đội tuyển Mỹ đã trở thành một trong những đội bóng đầu tiên thử nghiệm việc sử dụng công nghệ hỗ trợ chỉ đạo chiến thuật trong các quãng nghỉ bù nước, khi Huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino dùng máy tính xách tay để truyền đạt thông tin cho các cầu thủ ở trận giao hữu thắng Senegal 3-2 ngày 31/5.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong thời gian nghỉ bù nước giữa trận đấu, thay vì chỉ nghe chỉ đạo bằng lời như thông lệ, các cầu thủ Mỹ đã tập trung quanh chiếc máy tính xách tay do chuyên viên phân tích Alec Scott phụ trách để xem lại các tình huống thi đấu và những điều chỉnh chiến thuật cần thiết.

Huấn luyện viên Pochettino cho biết việc sử dụng hình ảnh trực quan giúp cầu thủ nhanh chóng nhận ra những vấn đề cần khắc phục ngay trên sân. Các tuyển thủ như Antonee Robinson, Gio Reyna và Tim Ream đã được hướng dẫn cụ thể về cách di chuyển, giữ cự ly đội hình và phối hợp trong các tình huống triển khai bóng.

Hậu vệ Mark McKenzie thừa nhận anh khá bất ngờ với hình thức chỉ đạo mới này bởi trong điều kiện thi đấu thông thường, cầu thủ hiếm khi có cơ hội tiếp cận những phân tích hình ảnh ngay giữa trận đấu.



Động thái của đội tuyển Mỹ diễn ra trong bối cảnh FIFA chuẩn bị áp dụng các quãng nghỉ bù nước bắt buộc kéo dài 3 phút mỗi hiệp tại World Cup 2026, bất kể điều kiện thời tiết, nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trước mật độ thi đấu cao và điều kiện khí hậu đa dạng tại 3 nước chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Nhiều chuyên gia nhận định quy định mới có thể tạo ra những thay đổi đáng kể về mặt chiến thuật. Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp và Huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha đều cho rằng các quãng nghỉ này có thể trở thành những “khoảng dừng chiến thuật” tương tự như trong bóng rổ hoặc futsal, cho phép ban huấn luyện điều chỉnh lối chơi ngay trong trận đấu.



Tuy nhiên, FIFA hiện chưa công bố đầy đủ các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị công nghệ trong những quãng nghỉ chính thức. Do đó, vẫn chưa rõ các đội tuyển có được phép sử dụng máy tính xách tay, màn hình phân tích dữ liệu hoặc đưa cầu thủ vào khu kỹ thuật để nhận chỉ đạo trực tiếp trong thời gian nghỉ hay không.

Liên đoàn Bóng đá Mỹ cho biết đội tuyển nước này đã có cuộc làm việc với đại diện FIFA ngày 29/5 nhằm tìm hiểu các quy định mới trước World Cup.

Mặc dù vậy, nhiều tình huống phát sinh trong thực tế vẫn đang chờ cơ quan quản lý bóng đá thế giới hướng dẫn cụ thể.



Sau chiến thắng trước Senegal, đội tuyển Mỹ sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Đức vào ngày 6/6 trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân SoFi ngày 12/6./.

