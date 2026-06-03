5 tháng, cả nước trồng mới tập trung 112.100 ha rừng

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và năm tháng kể từ đầu năm 2026 của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều nay (3/6), tính chung 5 tháng đầu của năm 2026, cả nước có 112,1 nghìn ha rừng được trồng mới tập trung.

Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2025 (ước đạt 113,7 nghìn ha), diện tích rừng trồng mới tập trung trong 5 tháng đầu của năm 2026 giảm 3,1%.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp báo ngày 1/6, trong 5 tháng qua, diện tích rừng trồng mới tập trung trên cả nước đạt hơn 100.000 ha; sản lượng gỗ khai thác 8,7 triệu m3 (tăng 3,8%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản duy trì đà tăng liên tục qua các tháng; ước 5 tháng đầu của năm 2026 đạt 7,65 tỷ USD (tăng 4,5%).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, trước bối cảnh còn nhiều thách thức đan xen, ngành lâm nghiệp xác định rõ quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, phát huy thành quả đã đạt được; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong đó, lãnh đạo Bộ lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị to lớn của rừng; triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách pháp luật về lâm nghiệp, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái./.

Quy định quản lý, vận hành hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp và quản lý mã trong nước, số sê-ri cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên Hệ thống đăng ký quốc gia.