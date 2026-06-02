Đồng Nai: Thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 2/6, Công an xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Hạt Kiểm lâm khu vực 10 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh tiến hành thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 218, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, khu vực rừng di tích Tà Thiết.

Trước đó, vào chiều ngày 26/5, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ ấp Trường Thịnh, xã Tân Quan, trong lúc đi làm về đã phát hiện một con rùa đi lạc trên tuyến đường liên thôn thuộc ấp Tổng Cui Lớn. Ngay sau đó, bà đã chủ động liên hệ và giao nộp cho Công an xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai.

Qua phối hợp xác minh với các cơ quan chuyên môn, cá thể rùa được xác định là rùa núi vàng, tên khoa học Indotestudo elongata, giới tính đực, nặng 1,1kg, sức khỏe bình thường.

Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đơn vị chức năng đã lựa chọn khu vực rừng tự nhiên có điều kiện sinh thái phù hợp để thả cá thể rùa trở về môi trường sống.

Việc làm ý nghĩa của bà Nguyễn Thị Thu Hiền cùng sự phối hợp kịp thời của các cơ quan chức năng đã góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn./.

