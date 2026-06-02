Nhật Bản: Bão Jangmi tiến gần Tokyo, 250.000 người được lệnh sơ tán

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 2/6, giờ địa phương, bão Jangmi tiếp tục di chuyển từ phía Nam-Đông Nam về phía Đông Bắc Nhật Bản với tốc độ 40 km/h.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo tính đến 9 giờ sáng 2/6, bão Jangmi đã khiến 16 người bị thương do ngã hoặc bị kính xe vỡ đập vào người ở tỉnh Okinawa.

Tại các tỉnh Okinawa và Kagoshima, cơn bão đã gây hư hại mái nhà, tường ngoài và cửa chớp tại 17 địa điểm, đồng thời gây mất điện.

Các trường học ở các tỉnh Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima và Okinawa đã phải đóng cửa.

Cơ quan khí tượng cho biết bão Jangmi dự kiến sẽ nằm cách Mũi Shio ở tỉnh Wakayama khoảng 30km vào sáng 3/6. Sau đó, cơn bão sẽ đi qua gần bờ biển phía Nam vùng Kanto, bao gồm cả Tokyo, và dự kiến sẽ nằm cách Choshi, tỉnh Chiba khoảng 110km vào chiều tối 3/6.

Dự báo, Tokyo sẽ có mưa lớn cấp độ cảnh báo từ sáng 3/6 đến đầu giờ chiều. Cơn bão được dự báo sẽ suy yếu thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới vào ngày 4/6.

Lệnh sơ tán đã được ban hành cho ít nhất khoảng 250.000 người thuộc khoảng 130.000 hộ gia đình tại các tỉnh Miyazaki, Kagoshima và Okinawa, với khoảng 560 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

Công ty Đường sắt Trung Nhật Bản cho biết có thể tạm ngừng dịch vụ hoặc thay đổi tuyến đường trên một số đoạn của tuyến đường sắt cao tốc Tokaido vào ngày 3/6.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng thông báo có thể xảy ra chậm trễ và hủy chuyến tại khu vực đô thị Tokyo từ sáng sớm ngày 3/6 đến tối cùng ngày.

Cùng ngày, hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) đã thông báo về các chuyến bay dự kiến bị hủy vào ngày 3/6 do bão Jangmi.

Hai hãng hàng không dự kiến sẽ hủy tổng cộng 524 chuyến bay nội địa. JAL dự kiến hủy 292 chuyến bay, bao gồm cả các chuyến khởi hành và đến sân bay Haneda và Itami.

Động thái này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 32.555 hành khách. ANA đã hủy 232 chuyến bay, và số lượng hành khách bị ảnh hưởng dự kiến lên tới khoảng 31.000 người.

Vào ngày 3/6, JAL dự kiến hủy 269 chuyến bay và ANA dự kiến hủy 13 chuyến bay, bao gồm cả các chuyến khởi hành hoặc đến sân bay Haneda và Narita. Các chuyến bay đến và đi từ các tỉnh Miyazaki và Kagoshima đã bị hủy./.​

