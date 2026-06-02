Hãng bay Việt điều chỉnh lịch khai thác đến Nhật do bão JANGMI

Do ảnh hưởng bão JANGMI tại Nhật Bản, các hãng hàng không Việt có đường bay đi, đến Nhật Bản đã điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 3/6.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến lùi giờ khởi hành các chuyến bay từ Việt Nam đi Narita (Tokyo) và Nagoya từ 0 giờ - 0 giờ 25 phút ngày 3/6 sang giờ sáng cùng ngày.

Chuyến bay Hà Nội-Haneda (Tokyo) của Vietnam Airlines có lịch khởi hành 8 giờ 5 phút ngày 3/6, sẽ lùi giờ khởi hành 2 tiếng.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dây chuyền, các chuyến bay từ Narita (Tokyo), Nagoya, Haneda (Tokyo) đến Việt Nam ngày 3/6 cũng sẽ thay đổi giờ khởi hành tương ứng.

Cùng ngày 3/6, các chuyến bay VJ934/VJ935 chặng Hà Nội-Tokyo (Narita) – Hà Nội của Vietjet Air cũng tạm ngừng khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay.

Hiện thông tin lịch bay cập nhật đã được các hãng hàng không gửi qua điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Để chủ động cho hành trình của mình, hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay thông qua website, ứng dụng điện thoại hoặc liên hệ hãng tại sân bay nếu cần hỗ trợ.

Trong thời gian này, các hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin khai thác.

Việc điều chỉnh lịch khai thác do ảnh hưởng thời tiết là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu... Tuy nhiên, trong mọi tình huống, an toàn của hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu. Các hãng cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẽ cập nhật kế hoạch khai thác phù hợp trong thời gian tới./.

