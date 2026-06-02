Xử lý 2 điểm xung đột tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Chiều 2/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông, đưa vào khai thác nút giao Long Thành, trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị ngay trong ngày mai (3/6), Ban Quản lý dự án 85 hoàn thành việc bổ sung hệ thống biển tại nút giao Long Thành; chủ trì, phối hợp các đơn vị hoàn thành đề xuất phương án khai thác nút giao theo các phương án đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông (C08). Sau đó, trình phương án cho Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai để thành phố báo cáo Bộ Xây dựng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, nút giao Long Thành thuộc Dự án thành phần 2 là nút giao lớn, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, tuyến kết nối sân bay Long Thành (tuyến T1, T2) và Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với phường Vũng Tàu.

Theo dự kiến trước đây, các nhánh tại nút giao Long Thành được đưa vào khai thác cuối tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên thực tế phát sinh những bất cập, đến nay nút giao chưa đưa vào khai thác đồng bộ.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, nút giao Long Thành có nhiều nhánh, hiện có 3 nhánh đã đủ điều kiện thông xe gồm: nhánh hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao rẽ phải đi về Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh; nhánh từ Vũng Tàu đi về nút giao rẽ trái lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đi về Thành phố Hồ Chí Minh và nhánh từ Biên Hòa đến nút giao rẽ phải về hướng Dầu Giây (thành phố Đồng Nai). Các nhánh còn lại chưa đủ điều kiện để thông xe.

Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện VEC đã hoàn thành các phần việc liên quan vấn đề thu phí tại nút giao Long Thành. VEC đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo tại nút giao Long Thành theo quy định.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (C08), Bộ Công an cho biết, thời gian qua, C08 đã nhiều lần khảo sát nút giao Long Thành, thực tế cho thấy tại nút giao này đang tồn tại 2 điểm xung đột. Trong đó, điểm xung đột hướng từ Quốc lộ 51 lên nút giao rẽ về hướng Vũng Tàu lưu lượng phương tiện giao thông không nhiều, chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, chưa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Điểm xung đột hướng từ Biên Hòa rẽ về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện lưu thông đông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Từ thực tế trên, C08 đã đưa ra các phương án tổ chức giao thông khi đưa nút giao Long Thành vào khai thác.Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã đưa vào khai thác tạm toàn tuyến.

Đây là dự án giao thông chiến lược, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa- Vũng Tàu cũ (nay là các phường, xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), kết nối giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và giữa các địa phương với sân bay Long Thành. Do nút giao Long Thành chưa đưa vào khai thác đồng bộ nên việc di chuyển trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu gặp nhiều hạn chế./.

