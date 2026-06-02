Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đây là một trong những nội dung được ghi nhận tại cuộc họp thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 2/6, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa báo cáo tóm tắt quá trình triển khai công tác lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa.

Theo đánh giá của Hội đồng, việc lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh tỉnh được hợp nhất từ tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ, đồng thời thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc điều chỉnh quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức không gian phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm quản lý phát triển thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Khánh Hòa sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (65 đơn vị hành chính cấp xã), với tổng diện tích tự nhiên khoảng 8.555,86km2 và không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế. Người dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển đô thị biển gắn với thế mạnh về du lịch. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 2026-2030 đạt 11-12%/năm. GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng 14%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 12%. Tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 1-1,5 điểm%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%.

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 90,2%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%...

Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu Á với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Các hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh phát triển kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ và đô thị theo hướng bền vững; tăng cường liên kết liên ngành và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển xã hội cân bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm bền vững môi trường, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và ổn định chính trị-xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa đã xác định 6 đột phá phát triển bao gồm: tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng hỗ trợ khu kinh tế, khu công nghiệp...

Cùng đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài, chậm tiến độ và kém hiệu quả; cải cách và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; tập trung phát triển kinh tế vào các lĩnh vực Khánh Hòa có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Chiến lược phát triển của tỉnh Khánh Hòa được đúc kết thành "1 tầm nhìn chung - 2 trục kết nối - 3 cực tăng trưởng - 4 trụ cột động lực." Trong đó, 1 tầm nhìn chung là phát triển Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc tế. 2 trục kết nối là trục Bắc-Nam (bao gồm 1 hành lang Bắc-Nam) và trục Đông-Tây (bao gồm 3 hành lang Đông-Tây).

Ngoài ra còn có 3 cực tăng trưởng gồm: cực tăng trưởng phía Bắc, cực tăng trưởng trung tâm và cực tăng trưởng phía Nam. Cùng đó là 4 trụ cột động lực là du lịch - dịch vụ, công nghiệp, năng lượng và đô thị-xây dựng.

Đến năm 2030, quy mô dân số toàn tỉnh Khánh Hòa dự kiến đạt khoảng 2,7 - 2,8 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%. Số lao động có việc làm tăng bình quân 11-12 nghìn người mỗi năm. Tỷ lệ thất nghiệp của dân số trong độ tuổi lao động ở khu vực đô thị dưới 3,8% vào năm 2026 và dưới 3,4% vào năm 2030...

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Đó là cập nhật đầy đủ định hướng phát triển các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt vào quy hoạch tỉnh; làm rõ các tiềm năng, nguồn lực để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 5 năm tiếp theo; các nội dung kinh tế biển, kinh tế số cần được làm "đậm nét" hơn; xây dựng được mô hình tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ rà soát kỹ nội dung quy hoạch hạ tầng năng lượng; rà soát hiện trạng sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; rà soát danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đảm bảo phù hợp với nguồn lực, khả thi; bổ sung kịch bản tăng dân số; rà soát, cập nhật số liệu đến hết năm 2025...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành và xã, phường tại địa phương cùng đơn vị tư vấn trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

