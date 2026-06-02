Port Said - điểm khởi đầu kết nối cách mạng Việt Nam với thế giới Arab

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đặt chân tới thành phố cảng Port Said của Ai Cập trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, dấu mốc ấy vẫn được nhiều học giả và chính khách Ai Cập nhắc tới như một điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz nhận định chuyến dừng chân của Người tại Port Said không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mang giá trị biểu tượng đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập ngày nay.

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của kênh đào Suez - tuyến hàng hải chiến lược nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ, Port Said đầu thế kỷ 20 là nơi tập trung các hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời phản ánh khá rõ những mâu thuẫn xã hội trong bối cảnh Ai Cập chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Theo ông Salah Adly, chính tại đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có cơ hội trực tiếp quan sát đời sống của người dân bản địa cũng như sự phân hóa giữa tầng lớp thống trị và người lao động.

Những trải nghiệm đó góp phần giúp Người nhận thức rằng tình cảnh mất nước và bị áp bức không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn là thực trạng chung của nhiều dân tộc thuộc địa trên thế giới.

Ông cho rằng những quan sát ban đầu tại Ai Cập, cùng với những trải nghiệm trong quá trình bôn ba khắp thế giới, đã góp phần giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bước nhận ra bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, từ đó hình thành tư duy quốc tế về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

"Người nhận thấy rằng các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều có chung hoàn cảnh và khát vọng giành độc lập, tự do. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này," ông Salah Adly nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, mặc dù chuyến dừng chân tại Port Said chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song có thể được xem là một trong những điểm tiếp xúc sớm nhất giữa cách mạng Việt Nam và thế giới Arab và châu Phi.

Ông nhận định những trải nghiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập đã góp phần hình thành nhận thức về sự gắn kết giữa các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Cảng Port Said ngày nay. (Ảnh: Hoàng Nhật/TTXVN)

Tư duy mang tính quốc tế đó về sau trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ đoàn kết với các nước đang phát triển.

"Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập, nhưng có giá trị như một hạt mầm nhận thức, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng cho mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước sau này," ông Salah Adly nhận xét.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Ai Cập hiện nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập cho biết hai nước tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.

Theo ông, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Ai Cập năm 2025 đã tạo thêm động lực cho quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển với kim ngạch thương mại tăng trưởng, trong khi các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng.

Ông cũng cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, logistics và kết nối thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế còn Ai Cập giữ vai trò là một trong những trung tâm kinh tế và logistics quan trọng của khu vực Trung Đông và châu Phi.

Nhân dịp này, ông Salah Adly gửi lời chúc mừng tới Việt Nam về những thành tựu phát triển đạt được trong thời gian qua. Ông đánh giá việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng quá trình tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước thể hiện sự ổn định chính trị, năng lực tổ chức và tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam.

Theo ông, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế.

Từ góc nhìn của Ai Cập, Việt Nam là một trong những hình mẫu thành công của các quốc gia đang phát triển trong việc kết hợp giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian tới./.

