Chuyến công tác của Chủ tịch nước: Xác lập khuôn khổ mới trong quan hệ với các nước châu Phi

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 9/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola theo lời mời theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Ai Cập sau 7 năm và Angola sau 17 năm. Chuyến thăm thể hiện tầm vóc của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vừa thực hiện mục tiêu đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng trong khu vực như Ai Cập và Angola lên tầm cao mới, vừa khẳng định thông điệp chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với toàn bộ các nước khu vực châu Phi.

Trong suốt chuyến thăm, cả hai nước đều dành cho Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu, với tình cảm sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt quan hệ với Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, nước bạn đều thể hiện tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và coi Việt Nam là nguồn cảm hứng, là mô hình phát triển thành công cho các nước đang phát triển, trong đó có Ai Cập và Angola.

Quả vậy, điều cảm nhận rõ nét nhất trong chuyến đi lần này chính là tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo và nhân dân các nước Ai Cập, Angola nói riêng và châu Phi nói chung dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cái tên Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển tại nhiều nước ở “Lục địa đen” hiện nay, đặc biệt là trong một thế giới còn nhiều bất ổn bởi các cuộc xung đột, dịch bệnh và nghèo đói.

Đối với Ai Cập, Angola và nhiều nước ở khu vực Trung Đông-châu Phi, mối thân tình với nhân dân Việt Nam đã có nền tảng lịch sử, được được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia trong khu vực dày công vun đắp.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Từ những năm đầu của thế kỷ 20, trên đường đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã dừng chân tại các nước Ai Cập, Algeria và Tunisia. Sự liên kết đó còn được thể hiện ở những chia sẻ, mến mộ nền tảng chiều sâu văn hóa, đất nước, con người của hai miền đất tưởng như xa xôi nhưng lại có sự gắn bó truyền thống, thân tình, hữu nghị, bền chặt.

Trong bài phát biểu chính sách tại trụ sở Liên đoàn Arab, Chủ tịch nước Lương Cường đã bày tỏ xúc động khi biết rằng trong trái tim người dân Ai Cập và nhiều nước Arab vẫn còn nguyên vẹn ký ức sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bạn lớn, người chiến sỹ đấu tranh không mệt mỏi cho khát vọng hòa bình, độc lập, tự do; đồng thời khẳng định trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Việt Nam và các nước Arab luôn dành cho nhau sự ủng hộ, cổ vũ, giúp đỡ quý báu.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Lương Cường đã có một lịch trình làm việc phong phú, hiệu quả ở cả Ai Cập và Angola, trong đó có các cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço; hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cũng lần đầu tiên có chuyến thăm Liên đoàn Arab, có các bài phát biểu chính sách quan trọng trước Liên đoàn Arab, cũng như tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola, qua đó khẳng định mong muốn của Việt Nam nâng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ai Cập, Angola, với Liên đoàn Arab và các nước châu Phi lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển giữa hai khu vực châu Á và châu Phi.

Tại Ai Cập, xuyên suốt các cuộc hội đàm, hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, các nhà lãnh đạo nước này đều bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi lịch sử hào hùng và những thành tựu phát triển vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập luôn trân trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó son sắt như giữa những người anh em với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đã thống nhất với các nhà lãnh đạo Ai Cập về những biện pháp cụ thể nhằm củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên, cũng như vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Hai bên đã nhất trí tiếp tục truyền thống hữu nghị tốt đẹp, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek tại Trụ sở Thượng viện Ai Cập. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Mặt khác, nhận thấy hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, có sự bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã thống nhất với Tổng thống Ai Cập về quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng khởi động đàm phán một Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Ai Cập, tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của hai nước thâm nhập thị trường của nhau; nhất trí tăng cường chia sẻ các cơ hội đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tham gia vào các dự án trong lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, dệt may, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin...

Trao đổi với phóng viên tháp tùng đoàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết Ai Cập là một đối tác lớn thương mại lớn của Việt Nam tại khu vực châu Phi. Trong chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này, hai nước đã ký một bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai nước với mục tiêu nâng kim ngạch trao đổi hai chiều lên mức 1 tỷ USD.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá các lĩnh vực của hai nước có rất nhiều tiềm năng khai thác trong thời gian tới như dầu khí, năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và logistics. Hai bên cũng thống nhất sẽ thành lập Hội đồng kinh doanh Việt Nam-Ai Cập nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tìm hiểu lẫn nhau, mở ra những cơ hội đi vào thị trường mỗi nước.

Cũng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập lần này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện nhằm phát huy mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Gamal Abdel Nasser đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đồng thời cũng để phù hợp với tầm mức của quan hệ song phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như với mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường xem bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được bày trong phòng khách của cố Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Một điểm nhấn nữa trong chuyến thăm Ai Cập lần này là việc Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm và có bài phát biểu quan trọng tại trụ sở Liên đoàn Arab. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Liên đoàn Arab.

Tại đây, Chủ tịch nước khẳng định từ lịch sử của tình đoàn kết, gắn bó, quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức quý báu, Việt Nam mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Arab anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các quốc gia Arab nói chung, Ai Cập nói riêng được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, lòng tin và khát vọng phát triển sẽ ngày càng đơm hoa kết trái.

Trong phát biểu đáp từ, Đại sứ Jordan Amjad Adaile - Chủ tịch Hội đồng đại diện thường trực Liên đoàn Arab - chia sẻ chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là dấu mốc lịch sử trong quan hệ của Liên đoàn Arab với Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và tăng cường tình đoàn kết Việt Nam-Arab.

Trong khi đó, Đại sứ Hossam Zaki - Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Arab - đánh giá: “Việt Nam là một nền kinh tế đầy triển vọng và các nước Arab cũng có tiềm năng to lớn, vì vậy có một cơ hội lớn cho hợp tác giữa hai bên, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả về chính trị, văn hóa, như Ngài Chủ tịch nước đã giải thích trong bài phát biểu của mình. Vì vậy, tôi nghĩ bài phát biểu này nên được tất cả chúng ta xem như một kế hoạch hành động về cách thức thúc đẩy quan hệ giữa các nước Arab và Việt Nam."

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách với các Nghị sỹ Quốc hội Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong khi đó, đối với Angola mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng hai nước có sự đồng điệu về tinh thần dân tộc, cùng chia sẻ ký ức hào hùng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do.

Chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập (11/11/1975), Việt Nam đã là nước thứ hai trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Angola. Sau đúng nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống anh em, đồng chí thân thiết giữa hai nước đã và đang phát triển ngày càng tốt đẹp.

Từ những năm 1980, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giáo dục và y tế sang làm việc tại Angola. Với tinh thần chăm chỉ, trách nhiệm, sự tận tâm và chuyên môn cao, các bác sĩ và giáo viên Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tích cực trong cộng đồng sở tại. Chính quyền và người dân Angola đánh giá cao những đóng góp quý báu của các chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam. Lãnh đạo hai nước luôn khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam-Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường, đặc biệt là trong bối cảnh đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), một lần nữa khẳng định mạnh mẽ sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Angola; mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Angola bước vào một giai đoạn mới sâu sắc hơn về chính trị, mạnh mẽ hơn về kinh tế, và rộng mở hơn về giao lưu nhân dân; và quyết tâm đưa quan hệ với Angola, một đối tác tin cậy hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, trở thành hình mẫu để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước châu Phi anh em.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo chủ chốt Angola, hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới; đồng thời duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và nghiên cứu thành lập các tiểu ban hợp tác chuyên ngành trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác lớn cũng như thế và lực mới, hai bên cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của hai nước thâm nhập thị trường của nhau; tăng cường chia sẻ các cơ hội đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tham gia vào các dự án trong lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nông nghiệp, dầu khí, năng lượng, công nghệ thông tin...

Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục-đào tạo, y tế, nông nghiệp. Với việc ký kết một loạt văn kiện hợp tác giữa hai bên trong chuyến thăm lần này, hai bên mong muốn thời gian tới thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác an ninh, quốc phòng, thủy sản, đầu tư; đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Tới thăm trụ sở Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhận được sự chào mừng nồng nhiệt của gần 1.000 đảng viên MPLA trong trang phục truyền thống của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với bà Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa, Phó Chủ tịch Đảng MPLA. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Đảng MPLA Mara Quiosa nhấn mạnh chuyến thăm vượt qua ý nghĩa chính trị-ngoại giao, không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước mà còn là chuyến thăm của những người đồng chí, anh em hai bên bờ đại dương.

Trong chuyến công tác lần này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã dành thời gian gặp gỡ với cộng động người Việt tại hai nước Ai Cập và Angola nhằm chia sẻ về tình hình đất nước, đặc biệt là những chủ trương, chính sách và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại nước sở tại trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola, cũng như các nước châu Phi khác. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt Nam ở Angola với khoảng 10.000 người - lớn nhất ở châu Phi, Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những đóng góp nhiều thế hệ chuyên gia y tế, giáo dục và nông nghiệp Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam.

Chủ tịch nước vui mừng trước tình cảm luôn hướng về quê hương, đất nước của bà con, đồng thời cũng là cầu nối trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nước sở tại; cộng đồng doanh nhân người Việt tại hai nước cũng có những bước phát triển, góp phần vào việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chuyến thăm Ai Cập và Angola lần này của Chủ tịch nước Lương Cường đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra với những dấu ấn và kết quả rất thực chất, trong đó nổi bật là việc Việt Nam đã xác lập được khuôn khổ mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực; tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, thúc đẩy đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đã chuyển thông điệp chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới nhiều nước khu vực châu Phi và Arab, khẳng định vai trò, vị thế và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thể hiện mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Arab và châu Phi anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời phản ánh xu thế tăng cường mạnh mẽ hợp tác giữa các nước phương Nam trong việc định hình một trật tự thế giới mới theo hướng đa cực, công bằng, bình đẳng hơn./.

