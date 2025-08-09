Truyền thông Angola: Chuyến thăm của Chủ tịch nước mở ra hợp tác trong tương lai

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Cộng hòa Angola từ ngày 6-9/8/2025 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan truyền thông lớn của Angola.

Tờ Jornal de Angola, hãng thông tấn quốc gia ANGOP, cùng các kênh phát thanh và truyền hình như Televisão Pública de Angola (TPA) và Rádio Nacional de Angola (RNA) đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola (12/11/1975-12/11/2025), đồng thời ca ngợi tiềm năng hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa.

Jornal de Angola, tờ báo lớn nhất Angola và là cơ quan ngôn luận của Chính phủ, đã đưa tin chi tiết về chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tờ báo mô tả lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở Luanda vào ngày 7/8, với nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia, bao gồm 21 loạt đại bác.

Các bài viết nhấn mạnh rằng chuyến thăm là cột mốc lịch sử, đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm độc lập của Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Jornal de Angola cũng đưa tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, đặc biệt trích dẫn phát biểu của Tổng thống Lourenço: “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Angola và Việt Nam, mở ra cơ hội để hai nước cùng phát triển trong một thế giới đa cực."

Theo tờ báo, Đại lộ Hồ Chí Minh tại Luanda, nơi đặt trụ sở của đảng Phong trào Giải phóng Nhân dân Angola (MPLA), là biểu trưng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai dân tộc.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước ANGOP cũng đăng bài chi tiết về chuyến thăm, nhấn mạnh vai trò của Angola với tư cách là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) năm 2025 và sự đánh giá cao của Chủ tịch nước Lương Cường về các sáng kiến của Angola trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực.

Các bài viết đề cập đến cuộc hội đàm, ký kết thỏa thuận và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, dầu khí, viễn thông và chuyển đổi số.

Bài viết ngày 8/8 dẫn lời Chủ tịch nước Lương Cường ca ngợi vai trò lãnh đạo của Angola trong AU và kêu gọi hỗ trợ Việt Nam mở rộng hợp tác với AU.

ANGOP cũng đưa tin về buổi họp báo chung giữa hai nhà lãnh đạo, tại đó Tổng thống João Lourenço đã bày tỏ sự tự hào về mối quan hệ lịch sử với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tham quan các hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử quân đội Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trang tin tức Voz de Angola cũng đưa tin về chuyến thăm, ca ngợi vai trò của cộng đồng người Việt tại Angola trong các lĩnh vực như xây dựng, thương mại, giáo dục và y tế; đồng thời nhấn mạnh sự kiện Chủ tịch nước Lương Cường đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam.

Voz de Angola mô tả lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Luanda, với sự tham dự của khoảng 400 đại diện từ hai nước, như một biểu tượng của sự gắn kết văn hóa và lịch sử.

Một bài viết trên trang này nhận định: “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam không chỉ củng cố quan hệ chính trị mà còn thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc với sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Angola."

Trang tin Ver Angola lại có các bài viết tập trung vào khía cạnh kinh tế và xã hội của chuyến thăm. Các bài viết trên Ver Angola nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp (đặc biệt là kỹ thuật trồng lúa và cây ăn quả), viễn thông và năng lượng tái tạo.

Trang này cũng đề cập đến cộng đồng người Việt tại Angola, với khoảng 6.000-10.000 người, như một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và kinh tế.

Ver Angola trích dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Angola Tete Antonio tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola: “Angola trân trọng sự hỗ trợ của Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam để đa dạng hóa nền kinh tế quốc gia."

Các kênh phát thanh và truyền hình nhà nước như Televisão Pública de Angola (TPA) và Rádio Nacional de Angola (RNA) cũng đưa tin về chuyến thăm.

RNA đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm trong việc tăng cường vai trò của Angola với tư cách là Chủ tịch luân phiên của AU năm 2025, đồng thời ca ngợi Việt Nam như một đối tác chiến lược trong việc thúc đẩy hợp tác Nam-Nam.

RNA phát sóng các cuộc phỏng vấn các quan chức Angola, trong đó nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp và giáo dục, với lời kêu gọi tăng cường trao đổi sinh viên và chuyên gia giữa hai nước.

Các bài viết và bản tin trên truyền thông Angola đều cho thấy sự chào đón nồng nhiệt Chủ tịch nước Việt Nam của Angola, đồng thời khẳng định vai trò của chuyến thăm trong việc củng cố quan hệ song phương và tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại châu Phi thông qua AU.

Với việc ký kết 7 văn kiện hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa, chuyến thăm đã mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Angola, được truyền thông Angola ca ngợi như một cột mốc quan trọng hướng tới hợp tác bền vững và cùng phát triển./.

