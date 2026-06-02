Hà Nội: Chuyển hồ sơ vụ tàng trữ hơn 8.200 bao thuốc lá nhập lậu sang Công an

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện hơn 8.200 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, theo đó, đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Lũy
Lực lượng chức năng kiểm đếm trước khi tiêu hủy thuốc lá lậu. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)
Ngày 2/6, Đội Quản lý thị trường số 12, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tàng trữ hơn 8.200 bao thuốc lá nhập lậu cùng toàn bộ tang vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, thực hiện Quyết định kiểm tra số 01120179/QĐ-KT ngày 2/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Công an phường Khương Đình tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại số 81 ngõ 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 8.280 bao thuốc lá điếu các loại, tương đương 828 cây thuốc lá. Toàn bộ số thuốc lá trên đều do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành và chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, đây là hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Với số lượng lớn tang vật vi phạm bị phát hiện, vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ Khoản 1 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Quản lý thị trường số 12 đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cùng toàn bộ tang vật sang Công an phường Khương Đình để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện lực lượng Quản lý thị trường cho biết việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các kho hàng, điểm tập kết và cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đặc biệt, đối với mặt hàng thuốc lá nhập lậu, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ và buôn bán trái phép, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp nhận, điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
