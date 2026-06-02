Việt Nam cùng Trung Quốc, Lào và Myanmar mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do Trung tướng Kongxavath Bounliang, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc do ông Ngụy Hiểu Quân, Phó Tổng Thư ký Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc kiêm Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanmar do Đại tá Zaw Lin, Phó Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật về ma túy thuộc lực lượng Cảnh sát làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm Trưởng đoàn.

Hàng chục nghìn vụ án ma túy bị triệt phá

Theo Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng chức năng Việt Nam đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, Lào và Myanmar thông qua cơ chế hội nghị thường niên, chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng, đấu tranh chuyên án chung và kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất qua biên giới.

Cơ chế hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ ma túy đe dọa an ninh, trật tự của mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực.

Từ sự phối hợp này, nhiều chuyên án lớn đã được xác lập và đấu tranh thành công.

Riêng trong năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 276kg heroin, 1.280kg cần sa, 4.396kg và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: BCA)

Trong quý 1/2026, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 7.424 vụ với 14.813 đối tượng; thu giữ hơn 52kg heroin, 125,9kg cần sa, 425,9kg ma túy tổng hợp cùng hơn 345.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Cao điểm phối hợp kéo dài 3 tháng

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar là những quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và đang chịu những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công an Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Myanmar phối hợp triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy từ tháng 6 đến tháng 9/2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp và cam kết chính trị mạnh mẽ của các quốc gia trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy mang tính toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định Việt Nam luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Việt Nam đồng thời luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, Lào và Myanmar, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của các nước trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng các Trưởng Đoàn đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: BCA)

Tập trung đánh mạnh các đường dây xuyên quốc gia

Tại hội nghị, đại biểu bốn nước đã thống nhất thông qua Kế hoạch hành động chung triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy năm 2026.

Theo đó, các bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin thông qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương và mạng lưới Văn phòng liên lạc qua biên giới; chia sẻ thông tin về các vụ án, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các đối tượng cầm đầu những đường dây ma túy lớn.

Các lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp đánh giá, kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất thông qua việc siết chặt kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, tuyến đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không.

Một trong những trọng tâm của đợt cao điểm là phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án chung nhằm triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các khu vực trung chuyển ma túy trái phép.

Bên cạnh đó, các nước sẽ rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ nước khác để phối hợp truy bắt, bàn giao theo quy định pháp luật.

Căn cứ tình hình thực tế, các bên cũng sẽ nghiên cứu việc cử cán bộ sang nước sở tại để phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy có liên quan đến cả bốn quốc gia, qua đó phát hiện các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm.

Đợt cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar được triển khai trong 3 tháng, từ tháng 6 đến hết tháng 9/2026./.