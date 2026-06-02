Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 978/QĐ-TTg ngày 2/6/2026 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Quy chế này quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên, các Trưởng Tiểu ban Ủy ban Quốc gia APEC 2027 (Ủy ban Quốc gia) và Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 (Ban Thư ký); Quy định chế độ làm việc, phối hợp công tác, thông tin của Ủy ban Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Chế độ làm việc, thông tin, báo cáo của Ủy ban Quốc gia

Ủy ban Quốc gia họp định kỳ mỗi quý một lần. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất và các thành viên được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tùy theo tính chất, nội dung công việc.

Trong năm 2027, đặc biệt là thời gian chuẩn bị diễn ra Tuần lễ cấp cao, Ủy ban Quốc gia có thể họp thường xuyên.

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại cuộc họp sẽ được Ban Thư ký APEC 2027 và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, thông báo các ủy viên, các Tiểu ban, các cơ quan và địa phương liên quan bằng văn bản để phối hợp, thực hiện.

Các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2027 làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được huy động và sử dụng bộ máy, phương tiện thuộc quyền quản lý để phục vụ các hoạt động của các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2027.

Cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2027 có nhiệm vụ báo cáo định kỳ lãnh đạo và các đồng chí ủy viên Ủy ban Quốc gia phụ trách tiến trình chuẩn bị cho các hoạt động của APEC tại Việt Nam năm 2027.

Các báo cáo gửi lãnh đạo Ủy ban Quốc gia đồng gửi Ban Thư ký APEC 2027 để tổng hợp và điều phối công tác.

Các ủy viên, các Tiểu ban có trách nhiệm thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhau và với Ban Thư ký APEC 2027 để chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Các thành viên của các Tiểu ban thống nhất đầu mối liên lạc và duy trì chế độ phối hợp với bộ phận thường trực của Tiểu ban.

Phân công chủ trì tổ chức các sự kiện

Các cơ quan chủ trì tổ chức sự kiện (cơ quan chủ trì) được phân công nhiệm vụ như sau:

- Ủy ban Quốc gia chủ trì tổ chức các hội nghị, hoạt động trong Tuần lễ cấp cao; 4 đợt Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) và các cuộc họp liên quan; và cân nhắc khả năng kết hợp tổ chức các hội nghị, hoạt động diễn ra ngay sát hoặc cùng đợt Hội nghị SOM để tiết kiệm kinh phí và thời gian.

- Các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn chủ trì tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành và hoạt động tương đương, các cuộc họp nhóm công tác nằm ngoài các đợt Hội nghị SOM và các hoạt động liên quan trên cơ sở phê duyệt của Ủy ban Quốc gia.

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp, Đối thoại của Lãnh đạo cấp cao với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Hội nghị ABAC và hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở phê duyệt của Ủy ban Quốc gia.

Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027

Theo quy định, Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc của Ủy ban Quốc gia, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, có nhiệm vụ điều phối và hỗ trợ hoạt động của các Tiểu ban, các cơ quan, địa phương liên quan phục vụ cho việc chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027.

Trưởng Ban Thư ký là Ủy viên Ủy ban Quốc gia, Chủ tịch SOM APEC 2027 (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

Hỗ trợ điều phối các hoạt động cho Trưởng Ban Thư ký là hai Phó Trưởng Ban Thư ký:

- Phó Trưởng Ban Thư ký đồng thời là Trưởng SOM Ngoại giao giúp Trưởng Ban Thư ký phụ trách điều phối hoạt động tổng thể, định hướng lớn và các nội dung liên quan chính trị, đối ngoại;

- Phó Trưởng Ban Thư ký đồng thời là Trưởng SOM Công Thương giúp Trưởng Ban Thư ký phụ trách các vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư và liên quan./.

