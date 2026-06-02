Lạng Sơn: Khởi tố 3 người chiếm đoạt tiền công đức tại đền Kỳ Cùng

Ngày 2/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Chuyền và Kiều Thị Thúy Hường (cùng trú tại phường Đông Kinh, Lạng Sơn) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng ở bộ phận thường trực tại đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt tiền công đức với số lượng lớn.

Xác định đây là vấn đề gây bức xúc trong dư luận, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 27/5, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh đã làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh.

Kết quả, lực lượng Công an xác định, đối tượng Phạm Tuyết Lê là Trưởng bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý, sử dụng tiền công đức đã chỉ đạo Vũ Thị Chuyền - nhân viên hợp đồng tại Đền và Kiều Thị Thúy Hường là kế toán Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh kiêm kế toán của Đền giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 1 lần).

Căn cứ kết quả điều tra, xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022. Các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

