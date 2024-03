Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ trộm cắp tiền công đức tại đình, chùa

Đối tượng Nguyễn Quyết Chí. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các quận, huyện, thị xã cũng như đơn vị trực thuộc Công an thành phố tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp nói riêng.

Đặc biệt, chỉ trong những ngày đầu tháng Ba, Công an các quận, huyện liên tiếp tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tiền công đức tại đình, chùa.

Điển hình, ngày 6/3, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn trình báo chùa Sùng Quang, xã Liệp Tuyết bị kẻ gian đột nhập, cạy phá 4 hòm công đức trộm cắp tiền bên trong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an huyện Quốc Oai bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Quyết Chí (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định mặc dù mới bị tai nạn xe máy và bị gãy xương bàn chân trái, đang dùng nạng để di chuyển, nhưng Nguyễn Quyết Chí vẫn chuẩn bị búa, dao phay để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 2/3, Chí đi bộ từ nhà đến chùa Sùng Quang để trộm cắp tiền trong hòm công đức.

Đối tượng dùng dao phay và búa cạy bung cửa 4 hòm công đức, lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Chí kiểm tra số tiền trộm được là 2,9 triệu đồng và mang tiêu xài cá nhân hết.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6/3, với thủ đoạn như trên, đối tượng tiếp tục đột nhập chùa Phúc Nguyên, xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai) trộm cắp được 1,6 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Chí đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Chu Văn An. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 28/2, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo về việc đình Mai Dịch, phường Mai Dịch (Cầu Giấy) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp gần 50 triệu tiền công đức.

Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường Mai Dịch khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Đến khoảng 12 giờ ngày 2/3, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Mai Dịch phát hiện, bắt giữ thủ phạm là Chu Văn An (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tại một quán game ở quận Cầu Giấy.

Theo hồ sơ, An có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.