Bình Dương: Khởi tố mẹ ruột tiếp tay cho cha dượng xâm hại con gái

Thầy giáo phụ trách đội của Trường Trung học Cơ sở V.T.T phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự do có hành vi dâm ô với nữ sinh của trường.