Bình Dương: Tạm giữ thầy giáo bị tố xâm hại các nữ sinh

Thầy giáo phụ trách đội của Trường Trung học Cơ sở V.T.T phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự do có hành vi dâm ô với nữ sinh của trường.

Đối tượng V.Đ.L đang bị tạm giữ. (Ảnh được chia sẻ mạng xã hội)

Ngày 12/10, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã tạm giữ ông V.Đ.L, giáo viên đang công tác tại Trường Trung học Cơ sở V.T.T phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, để điều tra, làm rõ những tố cáo về việc xâm hại học sinh.

V.Đ.L là giáo viên phụ trách Đội của Trường Trung học Cơ sở V.T.T.

Theo thông tin ban đầu, V.Đ.L đã nhiều lần xâm hại em N.T.T.D... Những hành vi trên có dấu hiệu của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra và gia đình đã đưa bé D đi giám định.

Trước đó, ngày 11/10, trên mạng xã hội xôn xao thông tin tố giác ông V.Đ.L (giáo viên đang công tác tại Trường Trung học Cơ sở V.T.T) dụ dỗ các nữ học sinh đi hát karaoke và có hành vi xâm hại các em./.

