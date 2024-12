Vụ 410 công dân từ Campuchia: 14 trường hợp liên quan đến lừa đảo qua mạng

Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận và xác minh thông tin 410 người Việt Nam được trao trả liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến vụ việc tiếp nhận 410 công dân từ Campuchia, kết quả xác minh cho thấy 106 công dân có hành trình xuất cảnh hợp pháp qua các cửa khẩu, 304 người xuất cảnh trái phép qua địa bàn các tỉnh biên giới.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 410 người, qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo qua không gian mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp tục khai thác, đấu tranh.

Chiều cùng ngày, Công an của 54 tỉnh, thành phố đã đến liên hệ, nhận tổng cộng 386 người. Công an của 7 tỉnh khác đang đến nhận số người dân còn lại về địa phương.

Trước đó, trong ngày 11-12/12, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an tỉnh tiếp nhận, xác minh thông tin 410 công dân (có 38 nữ) thuộc 61 tỉnh, thành phố do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao liên quan đến lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước này.

Toàn bộ số công dân này do lực lượng chức năng thuộc Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia tiến hành kiểm tra hành chính khu vực Venus Casino và Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng tạm giữ ngày 4/12, do liên quan đến nghi vấn xuất cảnh, lao động trái phép, làm việc tại các casino trá hình, lừa đảo trên không gian mạng…

Sau tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thuộc 18 tỉnh, thành phố tiến hành làm việc, xác minh thông tin toàn bộ số công dân trên.

Qua sàng lọc, xác minh, các lực lượng chức năng xác định, trong số này 4 người có quyết định truy tìm, 1 người có lệnh bắt tạm giam, 4 người có quyết định truy nã của Công an các tỉnh, thành phố./.

Tây Ninh: Tiếp nhận 410 công dân từ Campuchia Phần lớn trong 410 người này đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc, có người bị công ty bóc lột sức lao động nên đã liên hệ cơ quan chức năng Campuchia nhờ giải cứu.