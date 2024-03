Xử phạt đối tượng trộm tiền công đức tại Đền ông Hoàng Mười

Công an làm việc với đối tượng trộm tiền công đức tại di tích đền Ông Hoàng Mười. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 1/3, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại Đền ông Hoàng Mười.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 25/2/2024, đối tượng B.V.T (sinh năm 1978, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) cùng các thành viên trong tổ trực thuộc Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An theo nhiệm vụ được phân công thu tiền công đức được người dân đặt lễ tại các cung trong Đền để bỏ vào hòm công đức.

Quá trình thu tiền tại gian nhà Trung điện, B.V.T đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của B.V.T bị mọi người phát hiện.

Ngay sau đó, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời, tiến hành xác minh, làm rõ. Quá trình kiểm tra, phát hiện số tiền trong hộp bánh mà B.V.T đã trộm cắp là 1.026.000 đồng. Làm việc với cơ quan Công an, B.V.T thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Sau khi lập biên bản, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp tài sản của B.V.T số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời trao trả lại Ban Quản lý Đền ông Hoàng Mười toàn bộ số tiền mà B.V.T đã trộm.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở thờ tự cần nâng cao ý thức cảnh giác, nên trang bị hệ thống camera giám sát an ninh. Khi xảy ra sự việc, cần báo ngay cho Công an địa phương để nhanh chóng bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ./.