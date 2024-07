​Triệt phá vụ án vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Đối tượng Nguyễn Yến Nhi cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 25/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.



Qua đó, thu giữ 15kg ma túy tổng hợp Ketamin, 2kg nước Vui (một dạng ma túy), 40 bánh Heroin và 9 gói chất bột nước Vui…

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 23/7, tại sân nhà nghỉ D.T (thuộc Km 80, Quốc lộ 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), các lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng đang xách 2 túi màu xanh.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nhi khai nhận bên trong 2 túi xách này có chứa: 15kg ma túy tổng hợp Ketamin; 2kg nước Vui. Tiếp tục truy xét nhanh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 40 bánh Heroin và 9 gói chất bột nước Vui tại phòng ngủ mà đối tượng Nhi đã thuê nghỉ trước đó.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nhi khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Theo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị, để mở rộng vụ án đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Sê Pôn (Lào) tạm giữ thêm 2 đối tượng người Việt Nam có liên quan trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.

Bắt đối tượng mua bán hơn 6,5 kg nhựa thuốc phiện

Theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, ngày 24/7, tại khu vực tiểu khu Hồi Dương, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an hai huyện Vân Hồ và Phù Yên đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Mua Thị Phùa (sinh năm 1990) trú tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6,5 kg nhựa thuốc phiện cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, lấy số ma túy trên tại khu vực biên giới để bán kiếm lời và đang trên đường đi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.Các vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng./.

