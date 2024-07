Sơn La, Hưng Yên bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, sử dụng trái phép ma túy

Biên phòng Sơn La bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp; trong khi đó Công an tỉnh Hưng Yên cũng tạm giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật ma túy bị lực lượng biên phòng Sơn La bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/7, các lực lượng Biên phòng, Công an tỉnh Sơn La và Hưng Yên đã bắt quả tang, tạm giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Bắt 2 đối tượng mua bán 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết vào 15 giờ ngày 18/7, tại khu vực bản Chiềng Xôm, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đây là kết quả của việc thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A1-324p giai đoạn 2, do Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La gồm

Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương), Đồn Biên phòng Mường Cai và Công an huyện Sông Mã.

Hai đối tượng bị bắt là Thào A Nông (sinh năm 2001) và Thào A Panh (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Tạm giữ nhóm đối tượng sử dụng và mua bán ma túy

Công an huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) vừa ra Quyết định tạm giữ 4 đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy."

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" là Trịnh Ngọc Hùng (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Vinh Hiển và Vũ Đức Đằng, cùng sinh năm 1991, cùng trú tại tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Hà Đình Đông (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Tuyên Quang) bị tạm giữ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy."

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 17/7, Tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp Công an xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm) và Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Cầu (xã Lạc Hồng) tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng Vip3, tầng 4 của quán Karaoke Luxury (thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm), nhóm đối tượng gồm 4 nam, 3 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tại phòng nửa viên nén màu nâu, trên mặt có chữ "NL" và 9 điện thoại di động. Kết quả trưng cầu giám định xác định, viên nén trên là ma túy, dạng MDMA, có khối lượng 0,37g.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Hùng, Hiển và Đằng khai nhận khi đến hát tại quán hát Karaoke Luxury đã liên hệ mua ma túy dạng "kẹo" của Đông (nhân viên quán Karaoke) để sử dụng.

Qua test nhanh có Hùng, Đông, Hiển, Đằng và 1 nữ giới dương tính với ma túy.

Cơ quan chức đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật../.

