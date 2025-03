Quảng Bình: Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 25kg ma túy xuyên biên giới

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Khammouane của Lào, đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên biên giới, thu giữ hơn 25kg ma túy các loại.

Trước đó, ngày 12/3 vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khammouane đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Quảng Bình, Chi cục Hải quan khu vực 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) triển khai lực lượng, tổ chức bắt quả tang Đinh Hồng Thuấn (sinh năm 1971, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) và Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1993, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20kg ma túy các loại; trong đó, có 60.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 8kg ma túy tổng hợp loại ketamin, 4kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2kg ma túy loại heroin.

Tiếp tục truy xét, lực lượng phá án đã bắt Phạm Lê Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 5kg ma túy các loại; trong đó có hơn 25.000 viên hồng phiến, 1,5kg ma túy đá và ketamin, 1kg heroin.

Quá trình đấu tranh chuyên án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, quyết tâm cao của các lực lượng, sự thống nhất, sâu sát, nhạy bén trong chỉ đạo của Ban chuyên án, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân.

Để ghi nhận, biểu dương và động viên các lực lượng tham gia phá án, ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Đại tá Nguyễn Thanh Liêm đã trao thưởng cho Ban chuyên án, gồm lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khammouane của Lào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

