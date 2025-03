Khánh Hòa: Cận cảnh xưởng sản xuất ma túy “khủng” vừa bị đột kích

Gần 200 cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã đột kích, triệt phá thành công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp quy mô lớn tại Nha Trang.

Rạng sáng ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã đột kích, triệt phá thành công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp quy mô lớn tại Nha Trang, Khánh Hòa, do Trương Xuân Minh, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu./.

Triệt phá công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp “khủng” nhất Việt Nam Đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.