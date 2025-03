Triệt phá công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp “khủng” nhất Việt Nam

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa.

Theo Cục C04, thời gian gần đây hoạt động sản xuất trái phép ma túy tổng hợp trên thế giới và khu vực diễn biến đặc biệt phức tạp. Qua công tác nắm tình hình ma túy ngoại biên cho thấy các đối tượng tội phạm đang tìm cách sản xuất ma túy ngoài khu vực Tam giác vàng, có xu hướng ngày càng áp sát biên giới Việt Nam.

Các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã lợi dụng những khu vực biên giới khó kiểm soát và các lỗ hổng trong công tác quản lý để thiết lập các cơ sở sản xuất ma túy. Nếu để hình thành các cơ sở sản xuất ma túy trong nội địa sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với tình hình an ninh, trật tự.

Dự liệu được những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, C04 đã đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để phối hợp đấu tranh chuyên án chung.

Thông qua hợp tác với Trung Quốc, tháng 8/2024, Cục Phòng, chống ma túy, Bộ Công an Trung Quốc cung cấp thông tin, có hai đối tượng từng có lịch sử liên quan sản xuất trái phép chất ma túy xuất cảnh sang Việt Nam; đồng thời trao đổi thông tin về một lô hàng ống thủy tinh vận chuyển vào nước ta, nghi liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Nhận được thông tin trên, với sự nhạy bén nghề nghiệp và kinh nghiệm đấu tranh các chuyên án về sản xuất, mua bán trái phép ma túy, C04 đã phân công trinh sát thu thập tài liệu, xác minh làm rõ.

Sau một tháng thu thập thông tin, xác định các đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại Việt Nam, C04 quyết định xác lập chuyên án 199D, triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục, hóa trang, kết hợp trinh sát kỹ thuật, quyết tâm triệt xóa đường dây, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Sau 6 tháng xác lập chuyên án và giám sát mọi di biến động các đối tượng, C04 đã dựng lên sơ đồ, vai trò của các đối tượng trong đường dây.

Cầm đầu đường dây này là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc). Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân, 30 tuổi ở Khánh Hòa. Giúp sức đắc lực cho Minh là Nguyễn Đình Đông, 31 tuổi ở Bắc Giang.

Tháng 11/2024, Trương Xuân Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000 m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Minh cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, Minh thuê thêm mảnh đất rộng 300m2 cách cơ sở 3km.

Sau khi thuê được đất, Trương Xuân Minh thuê 2 đối tượng người Trung Quốc và 4 đối tượng người Việt Nam thi công, dựng cơ sở, lắp hệ thống điện 3 pha, mua máy phát điện, đồng thời Minh cũng cho lắp đặt các dây chuyền sản xuất ma túy, trong đó có 7 máy trộn, máy ly tâm, máy xử lý mùi.

Cuối tháng 1/2025, nhà xưởng xây lắp xong, các đối tượng chuyển nguyên vật liệu, hóa chất và bắt tay vào sản xuất giai đoạn một. Các loại hóa chất được cho vào máy trộn, kết hợp các phụ gia và hạ nhiệt ở -17 độ để tạo phản ứng.

Thành phẩm của giai đoạn này là khoảng 1,8 tấn bột màu vàng, được các đối tượng đóng vào 27 thùng xốp, sau đó gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang. Đồng thời, đối tượng Minh tuyên bố dừng sản xuất, cho các đối tượng nghỉ việc về quê. Ở khâu này, các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải.

C04 đã giám sát toàn bộ quá trình vận chuyển sang kho đông lạnh, đồng thời bí mật lấy mẫu, phối hợp với C09 giám định. Kết quả cho thấy các đối tượng đã sản xuất ra Hydroxylimine - một loại tiền chất.

Chỉ ít ngày sau, Trương Xuân Minh tuyển 4 người khác, đồng thời thuê 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) có trình độ về sản xuất ma túy để tiếp tục thực hiện giai đoạn hai. Minh cho mua nồi quân dụng, bông gòn, rổ nhựa, bếp gas công nghiệp.

Số thành phẩm ở giai đoạn một được đưa về xưởng, bổ sung dung môi, gia nhiệt liên tục trên bếp ga, sau đó lọc qua lớp bông gòn để tạo lắng rồi dùng máy li tâm để cho ra chất bột trắng. Tiếp đó, các đối tượng đưa sang 47 Cát Lợi thực hiện giai đoạn cuối cho ra ketamin tinh chất.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho hay toàn bộ các hoạt động được các đối tượng chủ yếu thực hiện về đêm và rạng sáng và thực hiện trong nhiều ngày.

Nhận định các đối tượng đã sản xuất ra ma túy, nếu hoàn thành các đối tượng sẽ tạm dừng hoạt động và về nước, do vậy cần phải tiến hành phá án, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho phép phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phá chuyên án, triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Kết quả, hồi 0 giờ ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sỹ đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Tại cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng đã thu giữ 118 kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin đã ra nhệu, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho 47 Cát Lợi, thu giữ khoảng 90 kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Tại kho ở xã Minh Phương, thu giữ khoảng 1,8 tấn hóa chất.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ 16 đối tượng, trong đó 7 đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), thu giữ 208 kg ketamin cùng gần 20 tấn hóa chất.

“Đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.

Đặc biệt, thành phẩm chất ma túy có hàm lượng tinh khiết nhất do các đối tượng có tay nghề cao sản xuất ra và chưa có bất kỳ số lượng nhỏ chất ma tuý nào từ công xưởng này được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường Việt Nam hoặc vận chuyển đi mua bán,” Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết.

Qua chuyên án cho thấy, việc các đối tượng tìm cách sản xuất ma túy quy mô công nghiệp tại Việt Nam là thường trực, do vậy Công an các địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra theo lĩnh vực, kiên quyết ngăn chặn sản xuất ma túy trong nước, Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh./.

