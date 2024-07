Cần Thơ: Xử phạt công ty đưa người đi làm việc ở nước ngoài "chui"

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.T.S. 15 triệu đồng vì đăng tải thông tin giả mạo trên không gian mạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/7, Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Cần Thơ) công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt hành chính 360 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group (số 53A Hồ Búng Xáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group đã có hành vi tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài phạt tiền, quyết định xử phạt cũng buộc Công ty trả lại người lao động số tiền đã thu trái pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố) đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính ông L.T.S (sinh năm 1980, trú huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) do đăng tải thông tin giả mạo, không đúng sự thật liên quan đến hoạt động đưa người đi lao động ở Hàn Quốc.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện ông S. sử dụng mạng xã hội tiktok lập nhiều tài khoản cá nhân rồi đăng tải video có thông tin giới thiệu việc làm, nhận hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động ở Hàn Quốc với mức thu nhập từ 1,8-2,1 triệu đồng/ngày và quay cảnh lao động thực tế được cho là của người Việt Nam tại Hàn Quốc...

Trên mạng xã hội này, ông S đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin với các danh nghĩa như Trung tâm giới thiệu việc làm Hàn Quốc, Trung tâm giới thiệu việc làm tại Cần Thơ, Lao động Hàn Quốc, Trung tâm giới thiệu việc làm.

Ngoài ra, ông S. còn đăng tải thông tin “Khai trương Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Huỳnh Hương Group, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 53A Hồ Bún Xáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” cùng bảng hiệu quảng cáo công ty có số điện thoại hotline dùng để liên hệ trực tiếp, hoặc đăng kết qua mạng xã hội zalo là số điện thoại của bà Nguyễn Thị Thu Đông, Giám đốc công ty.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Huỳnh Hương Group không phải là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; hoàn toàn chưa được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Qua làm việc, ông S. thừa nhận đã thu thập các thông tin trên mạng về xử lý lại (thuyết minh, ghép hình ảnh) rồi sử dụng đưa tin, chia sẻ, phát tán các thông tin đó trên mạng xã hội nhằm quảng cáo.

Ông S. không biết rõ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Huỳnh Hương Group có giấy phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay không...

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đã có quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng, đồng thời buộc ông S. phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm pháp luật đã đưa, cung cấp, chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội./.

