Phối hợp với Lào bắt đối tượng vận chuyển trên 200kg ma túy

Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vư Mua Vừ, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng 209kg, gồm 63kg ketamine, 47kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin và 141.000 viên thuốc lắc.

Đối tượng Vư Mua Vừ cùng tang vật vụ án. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết Phòng vừa phối hợp với lực lượng chức năng, Công an tỉnh Bôlykhămxay, Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Vư Mua Vừ (sinh năm 1982), ở bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), thu giữ 209kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Vư Mua Vừ, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng 209kg, gồm 63kg ketamine, 47kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin (38kg) và 141.000 viên thuốc lắc (61kg).

Quá trình đấu tranh, đối tượng Vư Mua Vừ khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy nêu trên từ tỉnh Bò Kẹo (Lào) thuộc khu vực tam giác vàng về tập kết tại huyện Khăm Cợt giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó thuê các đối tượng người Mông (Lào) cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam đưa ra phía Bắc và sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng đã kịp thời ngăn chặn từ xa, từ sớm số lượng ma túy rất lớn từ nước ngoài chuyển về vào Việt Nam.

Chiến công này đã khẳng định mối quan hệ phối hợp tích cực giữa lực lượng Công an Việt Nam-Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới hai nước./.

​Triệt phá vụ án vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam Vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 23/7, tại sân nhà nghỉ D.T, các lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Yến Nhi khi đối tượng đang xách 2 túi màu xanh.