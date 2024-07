Ninh Bình: Khởi tố hàng chục đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 23/7, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình (Công an tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 25 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13/4/2024 đến khoảng 1 giờ ngày 14/4/2024, nhóm đối tượng gồm 36 thanh, thiếu niên đi trên 19 xe máy, đem theo hung khí gồm dao phóng lợn, dao nhọn, vỏ chai bia, đi trên các tuyến đường của thành phố Ninh Bình và huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) nhằm tìm nhóm người có cùng độ tuổi để gây sự, đánh nhau.

Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 16-19, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Ninh Bình, các huyện Hoa Lư, Nho Quan, Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) và một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định.

Tại địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Ý Yên, nhóm đối tượng trên không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, kéo lê phóng lợn xuống đường tạo tia lửa...

Khi phát hiện người đang tham gia giao thông, các đối tượng điều khiển xe áp sát, sử dụng hung khí đem theo để gây sự. Vụ việc trên đã làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm khắc để ổn định trật tự, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm gương cho những đối tượng khác.

Công an thành phố Ninh Bình đề nghị, các gia đình tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe khi chưa đủ tuổi, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Công an thành phố Ninh Bình kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm./.

