Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng gây rối tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn bị cơ quan công an bắt. (Ảnh: An ninh Thủ đô. )

Ngày 26/4, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1975, trú tại xã Sơn Hà, Phú Xuyên (có 1 tiền án) và Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1971, trú tại xã Minh Tân, Phú Xuyên để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Ngọc Tuấn thường thu mua đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt, rồi tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng, từng bước xây nhà tạm trên các thửa đất này.

Khi hành vi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, Tuấn và Hồng không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ, chống đối tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Công an huyện Phú Xuyên đã thu thập, củng cố hồ sơ và tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên. Quá trình khám xét chỗ ở của Hồng và Tuấn, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc làm hồ sơ thủ tục chuyển đổi đất vi phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.

