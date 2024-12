Bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025, không để bị động, bất ngờ

Công an các tỉnh Hải Dương, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 15/12, Công an các tỉnh Hải Dương, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tại tỉnh Hải Dương, phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) Lê Ngọc Châu đề nghị lực lượng Công an phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự trên từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề để tham mưu nhanh, chính xác cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng Công an phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu kịp thời giải quyết, hạn chế thấp nhất các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công; không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng loạn thần, “ngáo đá,” người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần… có nguy cơ gây án; những thanh, thiếu niên hư để phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

Các cơ quan chức năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách hành chính với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho mọi hoạt động;” thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp; triển khai quyết liệt, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; phòng ngừa, làm giảm cháy nổ, tai nạn giao thông, đặc biệt không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Ông Lê Ngọc Châu khẳng định người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu buông lỏng công tác lãnh đạo, để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng, tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp.

Cùng đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, sớm đưa ra xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án điểm được dư luận quan tâm, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

Các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các chỉ số an ninh, an toàn của Hải Dương luôn được đảm bảo. Hải Dương không còn điểm mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài. Năm 2024, các loại tội phạm kéo giảm 25% so với năm ngoái.

Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025.

Theo đó, Công an toàn tỉnh, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen,” tội phạm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, giải quyết mâu thuẫn, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng; tổ chức hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các lực lượng thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp trong dịp tết Nguyên đán.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên các địa bàn trọng điểm như Khu kinh tế Dung Quất, Quốc lộ 1A, 24, 24C tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, quá khổ…

Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể tăng cường trách nhiệm, tham gia phối hợp với lực lượng Công an, nhằm phát huy đối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đợt cao điểm.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất quan trọng của đợt cao điểm này, tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 350 vụ tai nạn giao thông khiến 164 người tử vong, 97 người bị thương, tăng 50 vụ, tăng số người tử vong và bị thương so với cùng kỳ; trong đó, có 56 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Về tội phạm về trật tự xã hội phát hiện 603 vụ giảm 127 vụ so với cùng kỳ.

Sáng 15/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: Công an là lực lượng chủ công, nòng cốt trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Do đó, Công an tỉnh cần tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quản lý chặt các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao cảnh giác, ý thức đấu tranh tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Tuấn Hà đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng triển khai lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, dự kiến các tình huống có thể xảy ra liên quan đến an ninh quốc gia để xây dựng, triển khai các phương án ngăn chặn, bảo vệ, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng trong công tác thu gom, xử lý vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và người vượt biên trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn bảo vệ tuyến biên giới, đường biên, mốc giới để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tích cực tham gia hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, gắn với thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm.

Phát lệnh ra quân đợt cao điểm, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh nhằm phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, tạo tiền đề bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2025, lực lượng Công an tỉnh tập trung tối đa lực lượng, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp công tác, quản lý chặt các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, diễn biến phức tạp; đấu tranh trấn áp mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen,” tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Lực lượng Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các điểm trồng cây có chứa chất ma túy, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo các chuyên đề chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh… góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ; kiên quyết không để xảy ra đua xe trái phép.

Ngoài ra, triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các vụ cháy, nổ, thiên tai, sự cố nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

Bình Thuận: Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã; không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng với quyết tâm phấn đấu kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm.