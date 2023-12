Nhiều địa phương tập trung tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân tấn công tội phạm. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 15/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ nay đến ngày 29/2/2024.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong đợt cao điểm lần này, các đơn vị tập trung phòng, chống tội phạm; đặc biệt là “tội phạm đường phố,” tội phạm liên quan “tín đụng đen,” tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Thành phố tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn; huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và Thành phố.

Các đơn vị liên quan tăng cường quản lý cư trú tại các khu chung cư, nhà cao tầng, căn hộ cho thuê; tăng cường kiểm tra về an ninh trật tự các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện … để phòng ngừa lợi dụng hoạt động phạm tội; quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng hoạt động.

Công an Thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải…; triển khai các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 11 tháng 2023, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2022; đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ khám phá các vụ án từ nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực và Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh chặt chẽ, đúng người, đúng tội.

Tại Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, trong đợt này, các lực lượng tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt các loại tội phạm với tinh thần “thượng tôn pháp luật,” xử lý đúng người đúng tội, “không có vùng cấm,” kiên quyết không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen,”hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm.

Các lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm theo phương châm “kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, kết hợp đúng, trúng, đánh đúng các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc xã hội”…; không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm như: tín dụng đen, cờ bạc, ma túy, các loại tội phạm về buôn bán hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các điểm nóng vi phạm nồng độ cồn… nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tỉnh Đắk Lắk ra quân tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Tại lễ ra quân của tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh nhấn mạnh Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để tổ chức triển khai hiệu quả đợt cao điểm; tập trung tối đa lực lượng, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp công tác, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn ra tình hình phức tạp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng triển khai lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, dự kiến các tình huống có thể xảy ra liên quan đến an ninh quốc gia để xây dựng, triển khai các phương án ngăn chặn, bảo vệ, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng trong công tác thu gom, xử lý vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và người vượt biên trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn bảo vệ tuyến biên giới, đường biên, mốc giới để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tích cực tham gia hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, gắn với thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, lực lượng Công an cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực.

Lực lượng Công an tấn công, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen,” tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội...; đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các điểm trồng cây có chứa chất ma túy, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp.

Lực lượng Công an tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm; tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (đặc biệt là các loại pháo nổ, thuốc lá điếu).

Tại tỉnh Bạc Liêu, phát biểu tại lễ ra quân, Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị Công an trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thời gian tới; đặc biệt là phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo kế hoạch.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu, các đơn vị cần quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường việc chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phải bảo đảm an toàn cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại lễ ra quân đề nghị lực lượng Công an triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và trong từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Lực lượng Công an tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân.

Lực lượng Công an tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, mại dâm; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy...

Lực lượng Công an triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

“Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình hình an ninh, trật tự có những diễn biến phức tạp trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách do buông lỏng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đối phó, thiếu trách nhiệm,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.

Trong năm 2023, nhờ sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, số vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn Hải Dương đã giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Lực lượng công an Thanh Hóa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tại Lễ ra quân của tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Than Hóa đề nghị, các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại cơ sở, lực lượng Công an cần giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, các điểm đang có tranh chấp, khiếu kiện...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Lực lượng Công an tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; hoạt động tín dụng đen; các sới bạc chuyên nghiệp, cá độ thể thao qua mạng internet; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc và đua xe trái phép.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong thời gian ra quân, lực lượng Công an là nòng cốt phát huy tinh thần chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; phối hợp, gắn kết với các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an chủ động, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm nhân dân bình yên đón lễ Noel 2023, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

An Giang quyết liệt trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát lệnh từ 7h ngày 14/12, các lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra mất mát, thất thoát, hư hỏng tài sản và cháy nổ trong cơ quan, đơn vị.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và lực lượng Công an phối hợp tấn công trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực, các tuyến, địa bàn trọng điểm; hiệp đồng chặt chẽ, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm trộm, cướp tài sản trên phạm vi vùng nước, cảng biển, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy./.