Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ làm giấy tờ giả để mở thẻ tín dụng

Công an quận Đống Đa cho biết Trần Quốc Hiếu đã 5 lần liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mở thẻ tín dụng cho khách hàng.

Ngày 27/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Bùi Tấn Hoàng, sinh năm 1999, trú tại An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái và Mai Văn Khánh, sinh năm 1992, trú tại Quy Kỳ, huyện Định Hóa, Thái Nguyên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Trần Quốc Hiếu, sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) và Lê Mai Giang, sinh năm 1988, trú tại Chi Lăng (Lạng Sơn) về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức."

Hiếu mua với giá 2 triệu đồng/một tờ sao kê và 500.000 đồng/một tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiền Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu mở thành công 5 thẻ tín dụng ở một ngân hàng hưởng lợi số tiền 107 triệu đồng.

Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để làm hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng. Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.

Với hành vi này của Hoàng và Khánh, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức."

Theo hồ sơ, Bùi Tấn Hoàng mới chấp hành xong án phạt tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy."

Còn Lê Mai Giang là cộng tác viên của Lê Thanh Huyền và đã thông qua Huyền để mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng. Giang đã mua tổng số 8 lần sao kê để đăng ký vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng.

Giang đã mở thành công 12 khoản tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng 1/2 số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, tức khoảng gần 800 triệu đồng.

Đối với hành vi này của Lê Mai Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan Điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”./.

