Hà Nội: Phá đường dây môi giới, chứa mại dâm liên tỉnh quy mô lớn

Hoàng Duy Hưng (đeo kính) và một số bị can trong vụ án.. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố 15 bị can, trong đó có 9 bị can về hành vi môi giới mại dâm theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự; 6 bị can về hành vi chứa mại dâm quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự, đồng thời đã làm rõ hơn 100 gái mại dâm để xử lý theo quy định.

Theo Công an quận Cầu Giấy, qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận đã phát hiện, lập kế hoạch bắt giữ một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn.

Các đối tượng thuộc đường dây này thường xuyên đăng tải các hình ảnh mặc hở hang của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website để “câu khách.”

Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Duy Hưng, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 11/2022, Hoàng Duy Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng “phá sập,” có thể thay đổi tên miền mới để tiếp tục hoạt động.

Trên các website này, Hưng có quyền cao nhất, cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ, sau đó thực hiện hành vi mua, bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang.

Để vận hành các trang môi giới mại dâm, Hưng thuê 1 căn nhà 5 tầng biệt lập, tại ngõ 1 Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động.

Để điều hành đường dây này, Hưng thường xuyên liên lạc bằng tài khoản mạng xã hội; đặt chế độ sau khi đọc tự xóa, không lưu dấu vết trao đổi.

Khi có khách, Hưng yêu cầu gái bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều tỉnh, thành phố nêu trên. Đối tượng Hưng còn lập 2 nhóm hoạt động độc lập, phục vụ cho công việc của mình.

Các đối tượng này thường xuyên thay nhau trực, nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến. Điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ, nghệ danh của gái bán dâm để khi khách có nhu cầu sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

Nắm được phương thức, thủ đoạn, ngày 28/9/2023, cơ quan Công an xác định các đối tượng sẽ mua, bán dâm tại một khách sạn ở ngõ 26, đường Đỗ Quang, quận Cầu Giấy, Tổ công tác đã ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Liên quan đến hoạt động mua, bán dâm tại khách sạn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Cầu Giấy) đã ra quyết định khởi tố 1 bị can về hành vi chứa mại dâm.

Ngày 27/11/2023, lần theo đường dây này, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an quận Đống Đa làm rõ việc chứa mại dâm tại một khách sạn ở phố Nguyễn Hữu Tước, phường Nam Đồng (Đống Đa), khởi tố 3 bị can liên quan.

Ngày 9/1/2024, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) làm rõ việc chứa mại dâm tại khách sạn địa chỉ số 38 Miếu Đầm, phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm).

Đến ngày 29/1/2024, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra, làm rõ việc chứa mại dâm tại homestay ngõ 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can về hành vi chứa mại dâm.

Tính đến khi bị bắt, đường dây hoạt động môi giới mại dâm do Hoàng Duy Hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng./.

Triệt phá ổ mại dâm phục vụ khách nước ngoài có 'doanh thu' đặc biệt lớn Kiểm tra sổ sách ghi chép của nhà hàng Fortune, Công an xác định từ tháng 2-12/2023, chủ nhà hàng đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền khoảng 44 tỷ đồng.