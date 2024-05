Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dừng xe giữa đường chụp ảnh cưới

Đoàn xe đón dâu dừng, đỗ trái phép trên đường ở Hải Dương để chụp ảnh.

Ngày 19/5, Công an huyện Gia Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến việc dừng xe ôtô giữa đường, dàn hàng ngang để cô dâu, chú rể xuống quay phim, chụp ảnh. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Phạm Đức Hải (sinh năm 1996, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Vương Đình Trường (sinh năm 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Năm, (sinh năm 1999, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Ngọc Phong (sinh năm 1999, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương).

Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip quay một đoàn gồm nhiều xe sang đang đi rước dâu thì dừng giữa đường trục Bắc-Nam tỉnh Hải Dương đoạn qua địa bàn huyện Gia Lộc để cô dâu, chú rể xuống quay phim, chụp ảnh.

Hành động này đã ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông trên đường, gây ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh được biết, đoạn clip được quay vào ngày 21/4. Khoảng 14 giờ 30 phút, trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, khi đi đến Km1+500 đường trục Bắc-Nam (địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc) thì cả đoàn dừng, đỗ xe ở lòng đường để quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm, gây ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 38B và đường trục Bắc-Nam.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục di chuyển về nhà tổ chức đám cưới. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng gây ra vụ việc đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện nay, trên mạng xã hội cũng đang xuất hiện hình ảnh, clip quay nhóm phụ nữ trải thảm yoga ra giữa đường để chụp ảnh, quay clip, gây mất an toàn và bức xúc cho người tham gia giao thông; ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Việc này cũng cho thấy các đối tượng đã ngang nhiên vi phạm luật an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn tính mạng cho cá nhân, gây bức xúc cho người dân chỉ để có một vài hình ảnh đăng lên mạng xã hội./.

