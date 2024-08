Hà Nội: Khởi tố 7 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán

Từ tháng 5-10/2023, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán.

Đối tượng Trần Bình Minh. (Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội)

Ngày 30/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Theo điều tra, xác minh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán. Trong đó Trần Bình Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.

Để thực hiện ý đồ thao túng thị trường chứng khoán, Minh cùng các đối tượng Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn... đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm đối tượng nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.

Trong một số ngày, các nhóm ứng dụng mạng xã hội này đã đưa ra trước giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.

Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua-bán mã CMS.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.

Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS hơn 5,5 tỷ đồng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo cho các bị hại là nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4/5/2023 đến ngày 31/10/2023 liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội (số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại trực ban069.219.6609; cán bộ thụ lý:099.329.7726) trước ngày 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ thao túng thị trường chứng khoán: Xác định số tiền bất chính Việc xác định số tiền thu lời bất hợp pháp là hơn 154 tỷ đồng được giám định viên căn cứ trên số lượng giao dịch thực tế đã được xác nhận bởi Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán...

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tính ẩn danh và phổ biến của không gian mạng để hoạt động.

Công an thành phố đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư.

Công an thành phố khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế./.