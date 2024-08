Hà Nội: Lĩnh án 16 năm tù vì lừa đảo bán đất dự án chưa được cấp phép

Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh (sinh năm 1975, trú tại thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Huy Hùng Hòa Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Đặng Văn Vịnh là đại diện pháp luật.

Năm 2018, công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần nhất, bổ sung đại diện theo pháp luật Trần Thị Thanh là giám đốc điều hành.

Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình có quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Công ty Huy Hùng Hòa Bình thực hiện dự án trồng cây ăn quả và cây dược liệu tại xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy trên diện tích đất 200 ha. Tổng vốn đầu tư là 39 tỷ đồng.

Do chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Công ty Huy Hùng Hòa Bình mới tiến hành khảo sát, chưa tiến hành các bước đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân.

Năm 2019, lợi dụng dự án trên, Thanh tự ý làm giả giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho Thanh được thực hiện các công việc liên quan đến mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cáo trạng nêu, do có nhu cầu làm dự án nuôi bò sữa và trồng cây dược liệu, vợ chồng bà Nguyễn Thị N (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát Thăng Long) gặp Thanh để thỏa thuận mua lại dự án trên.

Thanh giới thiệu bản thân là giám đốc điều hành công ty, cam kết với vợ chồng bà N. có thể làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ sang tên dự án.

Để tạo lòng tin với bị hại, ngày 6/11/2018, Thanh làm giả giấy ủy quyền với nội dung ông Đặng Văn Vịnh – là chủ sở hữu Công ty Huy Hùng Hòa Bình ủy quyền cho Thanh thực hiện các công việc mua bán, chuyển nhượng vốn góp.

Thanh giả mạo chữ ký của ông Vịnh trên giấy ủy quyền này. Cùng ngày, Thanh mang giấy ủy quyền đi công chứng, khi công chứng chỉ có Thanh mà không có mặt ông Vịnh.

Thanh đưa giấy ủy quyền trên cho vợ chồng bà N xem cùng các tài liệu gồm quyết định chủ trương đầu tư năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 29/5/2018…

Tin tưởng các thông tin do Thanh đưa ra, vợ chồng bà N đồng ý mua lại dự án trên và rủ thêm anh Đỗ Huân C (sinh năm 1982) cùng tham gia. Ngày 16/2/2019, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Sau đó, vợ chồng bà N đã nhiều lần chuyển tiền cho Thanh 2,85 tỷ đồng. Còn anh C chuyển cho Thanh 450 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thanh không nộp tiền về công ty, không báo cáo giám đốc, cũng không thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không chuyển nhượng dự án cho Công ty Hưng Thịnh Phát Thăng Long như cam kết. Thanh sử dụng số tiền chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.

Do dự án bị thu hồi, Thanh cam kết sẽ trả lại tiền nhưng không thực hiện. Do đó, các bị hại đã tố giác hành vi của Thanh tới cơ quan công an./.

