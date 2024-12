Hà Tĩnh: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 230.000 USD qua biên giới

Đối tượng Thân Thị Thành và tang vât vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970) và Thân Thị Thành (sinh năm 1977), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về tội “buôn lậu," "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."

Trước đó, vào ngày 28/11, tại khu vực thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Trạm biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ôtô biển kiểm soát Lào 2079 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Xe do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn điều khiển, trên xe có Thân Thị Thành.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ôtô.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường, thu giữ thêm 7.700 USD; 570.000 yen Nhật; 191.120.000 kip Lào; 142.000 baht Thái với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định đối tượng Thân Thi Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời./.

