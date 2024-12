Thông tin chi tiết về đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của TikToker Mr Pips

Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo đặc biệt lớn trên không gian mạng với tổng giá trị tang vật giữ được lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam, sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Khu phố 5, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đến nay, Công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng; phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản./.